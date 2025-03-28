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誰為亞亞的孩子們發聲
大陸配偶亞亞被政府驅逐出境，鏡頭前她擁著三個未成年的孩子哭泣，孩子們被迫和母親分離，看了令人心酸，不禁讓人思考到底是政治意識形態重要、還是維護這些孩子的親權和受養育權重要？
剴剴被保母殘忍凌虐致死引起大眾的不平憤怒，甚至上街抗議。那麼這三個孩子有母有父、卻被迫分隔兩地，在精神上和心理上是否也遭受了傷害？當他們身處學校，在社會、環境中不也可能遭受敵視的對待和眼光嗎？尤其某些人對著他們的母親喊「滾啦」、「滾出台灣啦」這類謾罵、攻擊，聽在孩子們的耳裡，是否又是另一個相互仇恨意識的開始？這是台灣自詡民主、進步、開放、重視人權，對待自己未成年人的方式嗎？
誰來為這需要母親的三個孩子發聲？
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