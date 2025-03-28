納粹幽靈飛在台灣上空

民主的幽靈四處盤旋

在島嶼的夜晚尋找脫序的靈魂

它啃食著自由的羽翼

讓沉默成為新的良民證

文字在鍵盤上顫抖

被無形的刀修剪

每一句未說的話

都成了暗室的囚犯

人們學會用暗號交談

在陰影裡種植真相

但是連影子都開始害怕

擔心自己的輪廓太過鮮明

思想審查的風

正在吹散我們的姓名

如果連呼吸都要過濾

我們還能留下什麼聲音？

賴清德總統日前宣布，對台灣當前面對的中國五大國安及統戰威脅，制定十七項最新國安因應策略，其中包括將中國視為「敵對勢力」以及恢復「軍法審判」。賴總統的談話無疑是將台灣放到了「準戰爭」狀態，兩岸關係緊張枉如一輛失速列車。

不出所料，台派民眾一片叫好之聲。立委吳思瑤在立法院就陸配「亞亞案」更表示，「政治性言論的限制應採嚴格審查標準」，換言之，言論自由並非百分之百，在國安的大旗之下，言論自由的尺度在哪裡，都由政府說了算。

此舉果然引起輿論譁然。有七十五位學者聯合聲明指出，思想審查已降臨台灣。果不其然，北一女中教師區桂芝近期因接受大陸央視訪問引發熱議，教育部接獲民眾陳情、認為區桂芝有不當政治性言論，移請台北市教育局處理。區桂芝雖目前無事，但民進黨政府的「步步進逼」，恐將使人民在發言時更「自我審查」。

言論自由是民主自由制度的普世價值，更是民主政體的試金石。其重要性乃在於，任何掌權者都想壓制反對意見，因為反對勢力的存在就是對當權者權力的最大威脅。

賴清德總統以「國家安全」為理由，限縮壓制言論自由，在專制跟民主之間，走在懸崖的險端。一些當權派的學者更加碼提出，「戒嚴乃是保護民主的手段」。一時之間，納粹的幽靈彷彿飛在台灣的上空。

以亞亞案為例，她只是在網路發表個人對武統的看法，就在法律無明文規範的情形之下，被迫出境，離開先生與三個孩子。一個正常的民主政治理當依法行政，在無法源的情況下，利用民粹壓迫人權，那是極權專制。當我們對人權重要的價值沉默，民主從那天起便開始凋亡。

歷史上，專制政權經常會以「國家安全，社會穩定」為由審查言論（如禁書、封鎖媒體）。無疑地，這種審查必然會扼殺社會進步，侵蝕言論自由（如以假新聞名義打壓批評）。言論自由與思想審查的張力反映了社會在「自由」與「秩序」之間的永恆博弈。

絕對的言論自由固然會引發混亂，但過度的審查更會窒息思想活力與批判，為專制的獨裁政府提供了一個最佳的溫床。