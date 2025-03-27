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不知己不知彼 台走向飛蛾撲火

聯合報／ 劉鍾興／國中公民教師（花縣瑞穗）
大陸軍演日益頻繁，不斷升高台海緊張，海峽兩岸瞬間風雲變色、兵凶戰危、劍拔弩張。 路透社
大陸軍演日益頻繁，不斷升高台海緊張，海峽兩岸瞬間風雲變色、兵凶戰危、劍拔弩張。 路透社

《孫子兵法．謀攻篇》：「知彼知己者，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼不知己，每戰必敗。」

原本和平共處、被憲法定義為「大陸地區」的對岸，如今又以「萬惡共匪」的形貌出現。海峽兩岸瞬間風雲變色、兵凶戰危、劍拔弩張。不禁要問：怎麼了？我們知己知彼嗎？

看到台海周遭對峙的場面，心裡還能風平浪靜者幾希？離地動山搖就在那麼一瞬間。固然，馬照跑、舞照跳、歌照唱、酒照喝者大有人在。惟此並非麻木，更非不仁，只是難以對抗大鯨魚的市井小蝦米們，將波濤洶湧化為反諷的無奈罷了，豈能無感？

兩岸出現什麼變化？一個碗敲不響，光躲在自家井底內看天下、指責別人不是，只會助長情勢的惡化。知彼嗎？甚至，知己了嗎？

從涵蓋大陸主權的中華民國，自廢武功、自我閹割成為和海南島等級一樣的台灣島。原本的兩岸一家親，已經不只是要求分家而已，而是連根拔起、全盤否認是血脈相連的炎黃子孫。這個翻天覆地，不亞於文化大革命的把戲，從溫水煮青蛙逐漸來到沸騰邊緣。加上一廂情願、自甘墮落為帝國主義的傀儡，引狼入室玩火的結果，自焚只是下一步。

當頂不住外界壓力時，捨「不是敵人就是朋友」的內部團結，卻逆向操作「不是朋友就是敵人」的製造敵人、對自家人開刀、清算鬥爭、削弱自身力量。幾乎等同於「宣戰」的大事，不須代表民意的立法院同意？以總統大選選民政黨屬性來看，代表四成的執政黨豈能擅權越權其他六成民意？片面改變現狀的是誰？

國力、戰力、向心力皆遠遜對岸的此時，卻大肆「動員戡亂」，芸芸眾生都懸在一人一黨一念之間。這是好鬥還是無知？聯合國安理會通過美國發起的俄烏停戰提案，表決時美俄中三個大國都投了贊成票，而且安理會十五個成員國沒有一個反對。

評論家說得好：俄烏戰爭即將結束，人們突然發現隨著停戰的到來，世界各大勢力開始抓緊瓜分烏克蘭資源的遊戲。政客們在握手言和，商人們在清點盈利，只有母親們在孩子的墳墓前哭泣。

二五○○年前的孫武，已精準的解析軍事作戰的上中下策，我們竟然走向飛蛾撲火的下策。

俄烏戰爭 台海 國安 安理會

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