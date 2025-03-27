保障言論自由！身為教授 我不能退縮不言

這兩天發生陸配劉振亞（亞亞）因被指「武統」相關言論，被移民署廢止其依親居留許可並要求離開台灣；亞亞則強調從來沒有主張過「武統」，只是分析其危險性，並表達願意「尊重台灣的法律程序」，但最後仍選擇離台回到大陸。眼看賴政府陸續宣布中國大陸是境外敵對勢力，及提出五大國安威脅和十七項策略等作為，七十五位學者昨聯合聲明，指思想審查已降臨台灣。

我完全反對「武統」，一如我徹底反對「台獨」，我覺得「武統」與「台獨」是共生關係，但，不能因我個人反對「武統」與「台獨」的言論，就要犧牲中華民國憲法對人民言論自由與居住遷徙自由的保障，我支持與守護中華民國，因為這是個尊重法治並保障自由的國家。

本來亞亞說什麼話都不干我什麼事，但她只是發表對「武統」的看法，就在我國法律無明文規範的情況下，行政機關就做出裁量，令她被迫要「依法」離開三個孩子。人權沒有兩套標準，如果我們輕易接受這種作法，這就是對中華民國憲法的不認同。

聯合國公民與政治權利國際公約第廿條第一項說：「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。」且不論我國不是該公約締約國，立法院並未制訂相應法律規範哪些行為構成「鼓吹戰爭」及執法標準，亞亞豈能只因談到「武統」就被視作鼓吹戰爭？否則依同樣邏輯，談「台獨」同樣可認為是在鼓吹戰爭。

更何況根據釋字第六四四號解釋，法律禁止人民主張共產主義跟分裂國土都屬於違憲，每個人有表達自己立場的自由，任何人都不能干涉，這就是為什麼民國八十一年要修正刑法第一百條的原因，只要他沒有做出實質破壞國家的行為，就是屬於言論自由的範疇，不能立法限制，

英國女作家霍爾出版傳記《伏爾泰的朋友們》，解釋法國思想家伏爾泰的態度：「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利。」台灣言論自由烈士鄭南榕創辦《自由時代》這一周刊，封底寫「爭取百分百的言論自由」，這些觀點不是都已經變成台灣社會的共識，怎麼現在開始替言論自由加諸各種條件限制呢？

賴清德總統違背中華民國憲法本屬「一中憲法」，逕自宣布將「中國」定調為「境外敵對勢力」，並提出十七項因應國安威脅的策略，請問這有沒有鼓吹戰爭？治國的總統主張「台獨」卻不被視作鼓吹戰爭，上網的陸配只因覺得會「武統」卻被視作鼓吹戰爭，不禁讓我想到莊子說「竊鉤者誅，竊國者侯」。

任何有識者當然會對亞亞不具專業的政治評論很反感，但我們要堅持對人權的守護，如果我們不再有民主憲政賦予的自由權利，我們就無法堅稱自己「生活在中華民國」。寫這些文字並不討喜，雖然我並未參與連署，但作為大學教授，如果我對此退縮不言，這應該是我不愛中華民國，才會覺得無所謂。

因此，當我看見伏爾泰在《風俗論》評價「神聖羅馬帝國」時說這個國家：「既不神聖，也不羅馬，更非帝國。」我會想到自己生於斯長於斯的中華民國，如果這個國家已被當前政府摧毀到「既不中華，更不民國」，那「台獨」與「武統」對全體國民而言，就真只剩下時間順序的差異了。