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國安民粹化 台灣成輸家

聯合報／ 張勳慶／文字工作者（新北市）
陸配「亞亞」劉振亞在移民署強制要求離台前，到內政部前開記者會陳情，網紅八炯（中）嘗試靠近，遭警方勸阻。記者曾原信／攝影
陸配「亞亞」劉振亞在移民署強制要求離台前，到內政部前開記者會陳情，網紅八炯（中）嘗試靠近，遭警方勸阻。記者曾原信／攝影

陸配「亞亞」劉振亞在移民署強制要求離台前，和台籍老公一同舉行記者會陳情，內政部長卻稱她「非普通媽媽」。台灣媒體報導兩岸網民在網路上的正反留言，引發言論自由和國家安全之間的思辨；此事件真正傷的不是對岸，也不是操控事件的賴清德政府，而是台灣的族群情感和公民素養。

基本上亞亞透過ＹＴ或抖音傳遞自我言論，若以國人得知國內外資訊，基本上都知這是一種假設或可能，中共是否對台動武還要看大環境；真正會導致台灣面對武統威脅的，不是少數陸配或急統派的嚷嚷，他們影響不到北京決策或華盛頓是否干預，而是台獨的動向。賴政府大刀揮向亞亞之流，民心也跟進相殺為樂，這或許才是當今執政黨想要的目標，因為有利於權鬥和選舉動員。

亞亞案一下子增溫，當然和一些為綠營努力喉舌的網紅有關，但真正扣下扳機的因素，仍是配合大罷免、國安法庭、「賴十七條」端出來獻祭，因為對民粹操作大有利，怎麼算都吃大賠小；誰敢用民主自由為亞亞發言，便送上一頂紅帽子給你好看。

既悲哀又惡化的事件走向，在台陸配或在陸發展，或者和陸籍配偶組成家庭者，都陷入政治不正確的忠誠考核。現在亞亞子女在校疑似已受到同學貼標籤攻擊，這對幾乎所有陸籍新住民都造成心理衝擊，且蔓延到下一代，把好不容易融合的族群撕裂，卻只是為了大罷免和奪回立院多數。

移民署 罷免 陸配

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