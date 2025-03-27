執政者不應拿人民安危作賭注

賴清德總統十三日提出十七項因應國安及中共統戰威脅的策略，更定調大陸為境外敵對勢力。輿論認為賴清德此舉有雙重目的，一是測試美國川普政府支持台灣的力道；二是操弄反中情緒以便罷免國民黨籍立委。此一舉動極不可取，因為這是拿台灣人民的生命安全作賭注。

人盡皆知民進黨發動罷免國民黨籍立委，目的是想要一舉奪回立法院多數。但用「境外敵對勢力」來操作，就有玩火自焚的風險。罷免與否只是台灣內部問題，不會直接影響台灣安全；但是對大陸挑釁，藉以測試美國的態度，就關係到台灣安危。

《台灣關係法》固然要求美國政府提供台灣自我防衛的協助，但如果台灣做出挑釁行為引發戰端，美國政府是否無條件防衛台灣不無疑問。如果答案是否定的，屆時悲劇已然發生，後悔已經太遲了。

《紐約時報》廿三日刊文研判賴清德選在此時對北京強硬，是認為北京現階段希望控制與美國川普政府的緊張關係，不會對台灣採取具體而強烈的報復行動。但，沒有人能夠對未來的事態預先做出精準的斷定。

近年共軍機艦不斷擾台固然可惡，卻是針對台灣島內的台獨勢力而發。在馬英九總統執政時期，共軍機艦從來沒有跨越海峽中線，更遑論環台軍演。但台灣也千萬不可低估中共打擊台獨的決心，在某一時機某種情況下，出奇不意做出斷然行動。

兩岸問題已經存在七十餘年，雙方立場有結構性的分歧，不是意氣用事隔空叫陣就能解決。賴清德宣稱大陸為境外敵對勢力，是極為不智之舉，不但不能化解對岸對台灣的威脅，反而增添戰爭的氣息，俄烏戰爭就是活生生的例子，也是台灣人民想要極力避免的場景。國安會前秘書長殷宗文曾一針見血表示：要化解對岸的武力犯台，是不能使其在「軍事上太樂觀、政治上太悲觀」。可是賴清德似乎正在促使對岸走上政治悲觀之路。

一個負責任的政府，應該營造安全和諧的環境，使人民安居樂業，免於匱乏、免於恐懼。而不是為了一己之私，為了掌握執政權，而賭上人民的身家性命。賴清德應該以台灣人民的福祉為重，停止鋌而走險的行為。不要等到民意反撲才後悔莫及。更不要等到中共真的出手，才呼天喊地的求援。