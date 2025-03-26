曲解公約判離境 法院雙標

陸配網紅劉振亞在抖音涉武統言論，移民署認定其言論有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止依親居留許可，限十天內離境。劉女聲請停止執行，台北高等行政法院（以下稱北高行）廿一日裁定駁回，劉女丈夫和子女等四人也向法院聲請停止執行，北高行昨再次裁定駁回，可抗告，但亞亞已於昨晚離台。筆者身為律師，補充具體實務意見申述之。

或許有人會說，依北高行「高等行政訴訟庭一一四年度停字第十七號」引用「公民與政治權利國際公約」第廿條，怎於法無據？「公約」廿條第一項，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之；第二項，任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止之。第十九條第一項，人人有保持意見不受干預之權利；第二項，人人有發表自由之權利，此種權利包括以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式，不分國界，尋求、接受及傳播各種消息及思想之自由。第十九條第二項，所載權利之行使，附有特別責任及義務，故得予以某種限制。但此種限制以經法律規定，且為下列各項所必要者為限：尊重他人權利或名譽；保障國家安全或公共秩序，或公共衛生或風化。

查本件北高行裁定，似遺漏「依法律定之」，引用「公約」有誤，不合乎憲法第八十條「法官依法獨立審判」之義務；且依「台灣高等法院刑事判決一一一年度上易字第二七二號」引用「公約」十九條第三項規定，必須嚴格有法律對言論明確規定，才可限制有關國安言論。今係爭許可規則，僅為區區「命令」且過於空泛，不僅不符合釋字第四三二條「明確性原則」，也違反「公約」旨趣。且依憲法第一七○條，法律必須經立法院通過並由總統公布。試想，詆毀陸配與外省族群者眾，為何沒有處罰？「公約」第廿條第二項載明「仇恨性言論」之立法義務，既然台灣迄今未立法，又豈可雙標？綜上三者，廢止陸配居留台灣許可於法無據。

依憲法第七、十一條，陸配應與台灣人民享有同等言論自由與平等權利，怎可使陸配家庭破碎、枉法迫害？且言論自由重在「意見市場」，陸配武統言論在民主寶島孤掌難鳴，何來危害國安？單以武統言論認定危害國安施以強制出境，不僅違憲，更難得情理之平！

卡謬「異鄉人」云：「我知道，這世界我無處容身，只是，你憑什麼審判我的靈魂？」民粹式法西斯迫害，讓陸配在台無處容身、骨肉分離，不也是「審判」她與子女的靈魂？