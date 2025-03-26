聽新聞
0:00 / 0:00

曲解公約判離境 法院雙標

聯合報／ 王瀚興／律師（台北市）

陸配網紅劉振亞在抖音涉武統言論，移民署認定其言論有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止依親居留許可，限十天內離境。劉女聲請停止執行，台北高等行政法院（以下稱北高行）廿一日裁定駁回，劉女丈夫和子女等四人也向法院聲請停止執行，北高行昨再次裁定駁回，可抗告，但亞亞已於昨晚離台。筆者身為律師，補充具體實務意見申述之。

或許有人會說，依北高行「高等行政訴訟庭一一四年度停字第十七號」引用「公民與政治權利國際公約」第廿條，怎於法無據？「公約」廿條第一項，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之；第二項，任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止之。第十九條第一項，人人有保持意見不受干預之權利；第二項，人人有發表自由之權利，此種權利包括以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式，不分國界，尋求、接受及傳播各種消息及思想之自由。第十九條第二項，所載權利之行使，附有特別責任及義務，故得予以某種限制。但此種限制以經法律規定，且為下列各項所必要者為限：尊重他人權利或名譽；保障國家安全或公共秩序，或公共衛生或風化。

查本件北高行裁定，似遺漏「依法律定之」，引用「公約」有誤，不合乎憲法第八十條「法官依法獨立審判」之義務；且依「台灣高等法院刑事判決一一一年度上易字第二七二號」引用「公約」十九條第三項規定，必須嚴格有法律對言論明確規定，才可限制有關國安言論。今係爭許可規則，僅為區區「命令」且過於空泛，不僅不符合釋字第四三二條「明確性原則」，也違反「公約」旨趣。且依憲法第一七○條，法律必須經立法院通過並由總統公布。試想，詆毀陸配與外省族群者眾，為何沒有處罰？「公約」第廿條第二項載明「仇恨性言論」之立法義務，既然台灣迄今未立法，又豈可雙標？綜上三者，廢止陸配居留台灣許可於法無據。

依憲法第七、十一條，陸配應與台灣人民享有同等言論自由與平等權利，怎可使陸配家庭破碎、枉法迫害？且言論自由重在「意見市場」，陸配武統言論在民主寶島孤掌難鳴，何來危害國安？單以武統言論認定危害國安施以強制出境，不僅違憲，更難得情理之平！

卡謬「異鄉人」云：「我知道，這世界我無處容身，只是，你憑什麼審判我的靈魂？」民粹式法西斯迫害，讓陸配在台無處容身、骨肉分離，不也是「審判」她與子女的靈魂？

國安 法律 陸配

延伸閱讀

國銀房貸逾放金額連7月攀升 金管會：無信用風險

「牛琅」傳食安疑慮 北市衛局今稽查：食物未變質腐敗

陸配劉振亞今須離境 中華人權協會籲政府保障言論自由

建議當事人「看身心科、諮商」 桃園地院法官遭依法處分

相關新聞

科技．人文聯合講座／請為青年加油、加氣、加碼

青年節是我們很特別的節日，大概只有在華人世界才會有正式的教師節與青年節。惟近二十年來，這兩個節日已被其他紀念日給沖淡稀釋...

漠視品德教育 校園衝突引線

大學教育逐漸淪為買方市場。在市場化壓力下，為了吸引學生（買方），大學往往更加注重招生、學習環境、ＩＴ設施、學習成就及就業...

國防總檢討 勿淪作文賽

三月十八日賴總統公布任內「四年期國防總檢討」，強調建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建構地面、海上、空中、太空及...

失控的賴政府 失重的台灣

賴清德總統本月中旬召開高層國安會議，提出「反併吞、反統戰」國安十七條（賴十七條），標榜因應中國滲透威脅，實則以戰時邏輯行...

國防政治化 國軍未戰先衰

台海爆發戰爭在各國研判下，似乎呼之欲出，連漢光演習想定也都以二○二七年共軍可能犯台的情境，當作練兵的對象，防共軍由演轉戰...

戰與和 賴清德想要什麼

先說結論，賴清德總統治國近一年，他要的到底是什麼？是台灣長治久安、國泰民安？或是高舉戰旗、內外俱抗、同歸於盡？歸根結柢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。