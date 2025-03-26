聽新聞
0:00 / 0:00

國防政治化 國軍未戰先衰

聯合報／ 張重玖／退伍軍人（高雄市）

台海爆發戰爭在各國研判下，似乎呼之欲出，連漢光演習想定也都以二○二七年共軍可能犯台的情境，當作練兵的對象，防共軍由演轉戰，其目的在解決台澎金馬整體防衛作戰未來的問題。

有人認為漢光演習有如演電影照劇本演出，不符戰場多變殘酷景象。論者認為無劇本無預警較能符合未來突發狀況處理，同時亦是一種應變能力的檢驗。

共軍犯台前必有徵候，如輿論攻擊、間接封鎖、削減台灣實力與安全，若金、馬、澎一夜間遭快速摧毀，同時在國際間來不及反應下，以急迫性突襲與飽和攻擊搭配，癱瘓我軍事設施，屆時台灣失去反擊能力，就算社會韌性再強，在生靈塗炭下想恢復戰力，恐比登天還難。當民眾認清台海戰爭如此殘酷，就算用軍法審判強押年輕人上戰場，恐怕也是白白犧牲。

現代戰場已由傳統陸海空拓升至太空、電磁、網路與心理層面，俄烏戰爭北韓兵支援俄羅斯打仗，逃不過烏克蘭無人機結合科技精準攻擊；當川普逼烏克蘭接受醜陋的和平方案，下令不提供衛星情報，失去依託的烏克蘭如同瞎眼，此皆彰顯傳遞情報高速網路系統之重要性。台灣高端軍備幾乎仰賴美國，何不藉漢光併入驗證？

將中共可能犯台當成漢光演習想定，應給予國軍肯定，但若政客們一味政治化，聲稱國防預算遭凍刪，無法國機國造、國艦國造，不能支撐抗中保台，如此才是防衛作戰之破口，更甭談二○二七年會凝聚精神戰力，其未戰先衰已現。

漢光演習是演練中共攻台時，國軍因應措施以及後備防衛動員，整體運作未達戰時標準，就應找出問題努力改善，不是在計較中共何時犯台。孫子曰：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。充分做好防衛作戰準備，是軍人應盡的職責。

俄烏戰爭 漢光演習 烏克蘭

延伸閱讀

共軍軍艦史無前例澳洲外海演習 澳空軍曾聽見實彈警告

統一有時間表？外界3原因猜這時間犯台可能性高 學者搖頭分析

ESG基金救績效 轉抱國防股

大國競爭回來了 美軍戰略司令警告：共軍正加速擴軍

相關新聞

科技．人文聯合講座／請為青年加油、加氣、加碼

青年節是我們很特別的節日，大概只有在華人世界才會有正式的教師節與青年節。惟近二十年來，這兩個節日已被其他紀念日給沖淡稀釋...

漠視品德教育 校園衝突引線

大學教育逐漸淪為買方市場。在市場化壓力下，為了吸引學生（買方），大學往往更加注重招生、學習環境、ＩＴ設施、學習成就及就業...

國防總檢討 勿淪作文賽

三月十八日賴總統公布任內「四年期國防總檢討」，強調建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建構地面、海上、空中、太空及...

失控的賴政府 失重的台灣

賴清德總統本月中旬召開高層國安會議，提出「反併吞、反統戰」國安十七條（賴十七條），標榜因應中國滲透威脅，實則以戰時邏輯行...

國防政治化 國軍未戰先衰

台海爆發戰爭在各國研判下，似乎呼之欲出，連漢光演習想定也都以二○二七年共軍可能犯台的情境，當作練兵的對象，防共軍由演轉戰...

戰與和 賴清德想要什麼

先說結論，賴清德總統治國近一年，他要的到底是什麼？是台灣長治久安、國泰民安？或是高舉戰旗、內外俱抗、同歸於盡？歸根結柢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。