國防總檢討 勿淪作文賽

三月十八日賴總統公布任內「四年期國防總檢討」，強調建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建構地面、海上、空中、太空及網路等多重空間領域的防禦體系。詎料，五天後美國華爾街日報報導，共軍已做好比以往更充分準備，以包圍台灣切斷台灣對外聯繫，迫使台灣屈服。美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國實力計畫主任林碧瑩更表示：「我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國願意，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。」所以，國防總檢討只不過是一篇不切實際的作文而已。

最新版「四年期國防總檢討」與以往不同的是特別強調台海作戰形態出現六大轉變，並將「多域拒止、韌性防衛」列為作戰整備方向。

乍看之下，好像國防部已有萬全準備，但仔細斟酌其內容，只不過是主觀地堆疊了一些軍事術語，卻看不出任何客觀的可行性。我們可以從外媒曝光的共軍圍台四步驟，來對照「四年期國防總檢討」是如何天馬行空，不切實際。

針對「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向。外媒曝光的是共軍將利用空中攻擊我軍事設施、機場、港口及能源接收站。此時如何建構地面防禦體系？在何處建構？再講到海上，自從裴洛西來訪後海峽中線早已失守，外媒曝光共軍將以海上封鎖方式，共艦繞巡台灣，航母駐紮台灣東南海域、潛艦在台灣主要海港布雷，請問國防部如何建立海上防禦體系？在港內、在近海嗎？

空中也是一樣，近日的共機擾台，幾乎都是跨越中線。中共若出動六代戰機，我們用二代戰機，要建構何種防禦體系？再說到太空，台灣至今未曾有過任何的太空武器，不知從何去建構太空的防禦體系？講到網路，外媒曝光共軍將破壞台灣十多條海底電纜來癱瘓網路，攻擊軍事指揮及金融系統。我們的網路防禦體系在哪裡？

總而言之，我國國防部在其揭示的「多域拒止、韌性防衛」的各種作戰整備方向，全都不具備優勢，又該如何做到韌性防衛？

再講到「將加強與美國及友盟國家合作，打造更穩固且具彈性的國防供應體系」。沒想到國防部「四年期國防總檢討」也會將妄想寫進去。猶記得去年十二月初，川普在接受美國國家廣播公司專訪時被問到，若中國大陸在他任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普答道：「我不會說」。在被追問「還是不會說嗎？」川普重申，「我不會說，因為我得協商事情，對吧？」川普心中盤算的是如何將保衛台灣好好地當作是一場交易，因為還沒協商，所以才不會無條件鬆口說會保護台灣。但我國防部卻無視川普一再炫耀他跟習近平關係良好，也無視所謂的友盟國家各大企業ＣＥＯ都爭先恐後參加「中國發展高層論壇」。說可以加強與美國及友盟國家合作，打造更穩固且具彈性的國防供應體系。

所以，國防總檢討真的只是一篇不切實際的作文而已。