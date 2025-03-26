科技．人文聯合講座／請為青年加油、加氣、加碼

青年節是我們很特別的節日，大概只有在華人世界才會有正式的教師節與青年節。惟近二十年來，這兩個節日已被其他紀念日給沖淡稀釋了。就青年節而言，因為社經環境與全民健康高齡化之社會變遷，青年突然變成了非人口紅利，就結構曲線而言，它逐漸扁平。「青年」之年齡定義亦不斷調整修正，正如「老年」之定義也隨著人類生命延壽，而更客觀地自醫學、生理、心理上重新評估與認知。

青年節之由來源自黃花崗七十二烈士，那個年代，青年烈士之年齡均為十五至三十歲；今日再看金門國軍公墓之烈士，其平均年齡均不足三十歲或更年輕，這些均與昔時戰爭相關，甚至包括未成年之少年，被迫上戰場而捐軀於瞬間。人類歷史中因「戰爭」而犧牲之青年生命不知有多少？即便至今之俄烏戰爭，強權國家的口號喊得響亮，心中卻似乎對那些年輕犧牲者，包括兒童，未有任何深刻和人性化的反思與檢討。

青年本應是最有生命力、戰鬥力、競爭力的一群世代，但也因在社會變遷過程中，他們在社經地位上相對弱勢，除了少數貴族、特權階層外，其餘不乏處於為國為民捐軀、赴湯蹈火之前線。今日未經歷過戰火之年輕人，很難深刻體會「烈士」的意義與其身心所背負之責任，但無論如何，年輕的活力永遠是國家進步之活水。

青年的實質生理年齡數字得以隨世代變遷，但在此巨大變遷洪流中，青年必須承擔之挑戰卻是與時俱進，且理想標竿顯無止境。

自生活、生存乃至生命力之負荷面，國家關注了幼兒、少年、銀髮族，青年卻被視為理所當然的「支援中堅」。就業、養家、扶親、育子…這年齡世代之優勢，原本是最被欽羨的一群，而今卻成為壓力最重、最難以任性任意喘息的一群。即使有很多有本錢的「躺平族」，但也因此風氣而逐漸侵蝕了其「本錢」，影響了充斥「怨氣」而放任自我的月光躺平族。

社會結構鬆了、垮了，此實為嚴重之危機；不婚、不生首當其衝，而此思維成為主流時，我們的國力也正日漸消蝕。深刻反省，青年仍必須是國力之中堅，無論士農工商乃至今日所需之軍警，如果待之以理（禮）、視之以智（志），則為何國家政策不能妥為扶植？而不是只有ＡＩ、電子科技世代族群。

俗謂「商人無祖國」，總體前瞻，不應當只偏側少數菁英之保障。當這群年輕、可持續支撐的基盤垮了，亦將自主流向適合其生存的無國界棲所。未雨綢繆，尤應對青年大量開放合理、合情、合法的知識技能與財富獲取管道，以及關於生存與生活之福祉權益保障。期待能夠再現百年前的「青魂」。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）