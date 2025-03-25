人類的作家王鼎鈞 為我解迷茫

廿三日聯合報Ａ６版出現久違的作家王鼎鈞，讓我眼睛一亮，更感訝異的是他高齡百歲，還能出書救贖人類蒼茫的心靈。他一生「擁有三個國沒有家」，中國大陸生下他、台灣養育他、美國成就他。雖是如此，他還是希望只有一個國，才有屬於自己的家，漂泊如浮萍絕非他所願。

生長於太平安定中的我，小時候只感到不夠溫飽，但是肯努力打拚就有希望，對幸福人生只停留在小我的境界。稍長，看了王鼎鈞諸多出版品，深得我心，方覺得人活著還要有精神體來平衡；文學是餵養精神的養分，寫作是讓精神長出智慧來，於是東施效顰，依樣畫葫蘆開啟了寫作人生。

「回憶錄四部曲」是他最經典的巨作，我看了愛不釋手，主動替爾雅出版社隱地先生推銷，他也以四折優待價出售，物美價廉，讓周邊好友都能一睹他個人的生命史，也可以一睹中國近代史的縮影。

從此，我跟外省人和解了，不再戲稱外省老兵為「老芋仔」。因為書中激發我對生命宏觀的視野，對儼如活在地獄般的生靈，產生莫大的不忍人之心，更對兩岸血緣無法分割表示珍惜。

他把寫作說成像養寵物，總是為牠早出晚歸，比喻相當貼切；我把寫作當生兒育女的過程，每當完成一篇文章，就像生下一個孩子，那麼讓人有成就感。心想，若能如此，在少子化的今天，我會是個多產母親，何必憂愁年輕人不婚不嫁、不娶不生呢？

過去曾經有位長官介紹我說：「她是專門罵政府的人」，當時覺得很委屈，他把「針砭」解釋成「訕罵」，等於把啄木鳥說成害蟲；事後想一想，我花了大半輩子的心血，換來的竟是這樣低俗之定位，值得嗎？因此，就此改弦易轍，強忍著一吐為快的直性子，另覓思想的出口，但心中仍有千千結，怎會因而成為喑啞的「烏鴉」呢？

王鼎鈞為我解開心中的迷茫，自陳：「我把作家分成三大類，有一黨的作家，有一國的作家，有人類的作家。」為作家敲下振聾發聵的定音鼓。對呀！作家可以黨同伐異、各擁其主；可以超越己利站在全國人民的立場來維護道義；當然也可以像范仲淹的岳陽樓記般，超越一黨一國，以天下為己任的恢弘氣魄。他指引我一條更上層樓之眼界，真是我的生命導師。