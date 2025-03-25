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要年輕人從軍 先改「黑文化」

聯合報／ 陳宏煇／軍退（新北市）

賴清德總統宣布政府將調升志願役勤務加給及戰鬥部隊加給，基層官兵加給最高可提升一萬二千元，將在四月一日實施，盼提升年輕人投身軍旅的信心與勇氣。

軍人近年來不斷調整薪資待遇，少尉的月薪已調整到近七萬元，對比卅年前剛從軍校畢業下部隊擔任少尉排長的我，當時月薪不過四萬五千元。當時想要從軍報國投考軍校人數已有下滑趨勢，如今在少子化影響下，投考軍校者更少，有些甚至在畢業後還千方百計想要離開軍中，可見薪資誘因並不是年輕人從軍的主因。

很多人都會問我，當初為什麼要報考軍校？筆者都會跟他們解釋，不是因為錢，而是因為家裡經濟環境不允許。軍人待遇經過調整後，月薪確實比上班族要好很多，但在軍中不自由，加上長官欺負下屬、學長霸凌學弟，還有體能負荷問題等，也讓年輕人裹足不前。

筆者曾詢問今年高三的大兒子要不要報考軍校，他告訴我，他連兵也不想當，覺得當兵是在浪費時間，而且軍中不自由，制度老舊、墨守陳規，很多同學也都不想當兵。

賴總統提高官兵薪水造福許多軍人，只怕對提升年輕人從軍的意願有限，畢竟年輕人聽聞太多軍中的「黑文化」，加上又有志願役士兵退伍後擔任網紅，還爆料因在軍中遭霸凌提前退伍，讓多數年輕人不敢投身軍旅。建議除了提高官兵薪水外，賴總統更應改變軍中「黑文化」，唯有塑造良好的環境，才能讓年輕人敢投身軍旅、報效國家。

年輕人 月薪 軍人

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