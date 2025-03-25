若習不打台灣 我們準備好了嗎

那天，在黎安友（Andrew Nathan）的演講現場，我聽到的不只是冷靜的分析，更像是一場穿透表象直指深層的低語。他說，真正的戰場，不一定發生在飛彈升空的那一刻，而可能是一場長達數十年的耐心較量。而在這場「時間的戰場」上，台灣，準備好了嗎？

黎安友從一九七一年就在哥倫比亞大學任教，是國際知名的中國政治與美中關係研究專家。他這次原訂要談論川普2.0對兩岸關係的影響，但現場臨時更改為談論大陸政治的未來。演講結束後我請教他，川普的商人價值觀可能會對國際秩序帶來什麼樣的影響？他說「商人重視錢，但有些更重要的事，是錢買不到的」。

川普的交易哲學從來都簡單粗暴，一切都可以標價，一切都可以談判。他信的是直覺，是自我，是勝負。他對國際關係的想像，只是一場場生意：你給我市場，我給你安全；你給我面子，我放你一馬。這種思維，在川普眼中是一種「美國再次偉大」的捷徑，卻在世界激起了更多不安。

黎安友說，與川普的躁動與衝動相反，習近平展現的是一種對時間的自信。他未必急於統一台灣，甚至可能在戰略上選擇「不打」。不是因為放棄，而是因為等待比攻擊更有力。時間，是他的武器。中國可以等待十年、二十年，靜靜地看著美國內部撕裂、國際信任流失、民主體制動搖。習近平看見了西方制度的疲憊，看見了法蘭西斯福山「歷史終結」的論述已經開始裂解。他明白，只需等待，世界的重力場自然會偏向他那一邊。

黎安友說，中國會在ＡＩ、量子科技、太空與能源等關鍵技術上加碼投入，用硬實力搭配軟滲透擴張影響力；而美國政黨惡鬥、基建老化、社會撕裂，正使它的典範力逐漸失焦。這一切，都讓中國得以在「不戰」中占盡便宜。

川普的世界裡，時間是壓力，是成本，是必須快速兌現的承諾。但在習近平的世界裡，時間是策略，是資產，是他那不動如山的力量。而台灣呢？我們處在這兩種時間觀的交會點上，我們沒時間揮霍，卻也不能被焦躁推著走。

如果中國選擇不打，我們要清楚知道，那不代表安全來臨，而是戰爭換了形式。台灣的失敗不是坦克開進來的那天，而是我們在不知不覺中被說服、被削弱、被自我懷疑的那一刻。