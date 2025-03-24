蔡秋明不適任大法官的理由

賴清德總統於廿一日提名七位大法官人選，包括檢察官出身的蔡秋明、林麗瑩，法官出身的蘇素娥、鄭純惠，以及學者出身的蕭文生、詹鎮榮、陳慈陽。七人中實務界占四席，名單看似用心，然蔡秋明亦獲提名司法院長，此名引筆者側目。筆者以四個關鍵詞─拉法葉案、盧仁發、黃世銘、劉方慈，以析蔡秋明之「明顯不適任」。

一、拉法葉案：軍購爭議與法治考驗

拉法葉案肇於民國八十年我國向法國採購拉法葉艦，後因佣金爭議牽連尹清楓命案，迄今未破。筆者曾任該案法律顧問，參與草擬合約（排佣條款），並於民國九十五年赴檢方就佣金案作證，深知其複雜。

此案雖被部分媒體稱為「弊案」，用詞值得商榷，其實質為國防「涉外軍購」，重點應在議價與監督機制的精進，然軍購品質及成效無可挑剔。然此案後續「司法」處理，卻為蔡秋明不適任埋伏筆。

二、盧仁發與蔡秋明違法亂紀、濫權起訴：「無罪推定」與「罪疑惟輕」之踐踏

審、檢、辯、學中，檢察官其職吃力不討好，堪稱「法律產業」運作「藝術」上最艱難，也因此最尊貴，民國七十六年解嚴與八十年戡亂終止後，立志任檢察官者，筆者衷心敬佩。因「摘奸發伏之神聖志業過程」仍須嚴守「無罪推定」，並依刑事訴訟法「有利不利一併注意」，因此檢察官如此重責，理應秉持「良知」，捍衛法治。

然民國九十年，時任檢察總長兼特調小組召集人盧仁發，竟於證據不足下，連夜施壓時任北檢檢察長黃世銘九小時，要求起訴雷學明、王琴生、康世淳、程志波、宣蓬萊五人。黃世銘不從，遂遭調職。後蔡秋明等人偵辦此案，羈押並起訴雷學明等五人，宣稱：「若判無罪，不符一般期待；若判有罪，汪傳浦海外資金才能匯回！」呼應時任總統陳水扁「不惜動搖國本，也要查到底」之令，背離「無罪推定」原則，形同「知法犯法」。竟獲提名大法官，甚或司法院長，其顯不適任，不言自明。

三、黃世銘撥亂反正與劉方慈堪為大法官之風骨

歷經九年審理，盧仁發與蔡秋明對雷學明等五人的違法起訴，終在民國九十九年六月廿五日，台北地方法院合議庭審判長劉方慈與法官黃紹紘、顧正德，秉持獨立審判，不畏政治壓力，毅然宣判雷學明等五人無罪。且之所以審理耗時九年，主因劉方慈審判長等三位法官明鏡高懸，確保被告人權與罪疑惟輕原則獲得保障與實踐。

然因本案涉機密，台北地院與海軍費時數月確認如何處理判決書內機密內容，判決後四個月，法院始將判決書送達檢方與被告。黃世銘彼時已接任檢察總長，於同年十一月七日以「證據不足，難認定舞弊，為免訟累不上訴」致無罪判決確定。雖黃後因將柯建銘與王金平司法關說內容告訴馬英九前總統，洩密案判罰；瑕不掩瑜，捍衛法治令筆者感佩，終身難忘。

縱觀此案，盧仁發濫權開端，蔡秋明盲從，幸有劉方慈與黃世銘撥亂反正。雷學明等五人獲刑事補償，理由書中洪英花法官直斥「檢察官急於表態搶功」，惟雷等被告非但遭羈押，更經九年之訟累折磨始獲無罪確定，此等煎熬非親身經歷，實難以想像。然盧、蔡至今未受刑法第一二五條「濫權追訴罪」追責（至今無一檢察官受濫權起訴罪訴追），亦未受台北地院追償刑事補償金額，法界竟毫無蒙羞之感，實在不解。對比下，劉方慈剛正不阿，保障人權，更具大法官風範，堪為提名大法官兼司法院長之適才。

結語：撤蔡提劉，亡羊補牢

賴清德總統於民國九十四年任立委時，惡意指控雷學明等人收賄二千萬美元，雷等五人獲無罪判決確定後卻無半句道歉之語，今提名蔡秋明，諷刺至極。基此，檢察機關應主動偵查盧仁發與蔡秋明、監察院應啟動彈劾；賴總統應撤回蔡秋明提名，改提名劉方慈法官，助中華民國台灣地區從「法制」邁向「法治」，終至「良制」。