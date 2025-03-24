南韓超級星期 改變國家命運

南韓憲法史上首次出現一個歷史性畫面，韓人盼望已久的、針對代理總統的國務總理韓悳洙、民主黨主席李在明及現任總統尹錫悅的宣判，將陸續於廿四日、廿六日及廿八日出爐。韓媒一致稱本周為Super week（超級星期）的主因是，三案的宣判結果與今後國家命運息息相關。

韓悳洙最倒楣，國會彈劾的理由是未能阻止總統戒嚴，成為共犯。韓悳洙是老謀深算的公務員，曾任駐美大使等，對於尹錫悅宣布戒嚴一事，無論在國會或憲法法院均稱當時他有勸阻尹錫悅，總統卻獨斷執行；並且進一步指出，總統半夜臨時召開的國務會議有諸多瑕疵，不能算是「正式會議」，義正嚴詞。一般猜測認為韓悳洙會恢復職位。

李在明違反「公職人員選舉法」纏訟多年，律師出身的他深知法律技巧，很會利用各種理由展開拖延戰術。自尹錫悅任命的大法院院長（同我國司法院長）曹喜大上任後，規定「三三六制」，要求地方、高等及最高法院法官遵守時間判決，雖非強制要求但有所改善，因此二審法院已公布，訂於廿六日宣判李在明有罪與否。事關李在明的總統前途，萬一判刑有罪，很可能斷了李在明的總統夢。

尹錫悅的宣判日期一再延誤，主要因憲法法院八位法官的政治傾向不同，導致意見分歧。然而，二位極力主張罷免總統的法官文炯培、李美善即將於四月十八日退休，加上支持尹錫悅、反對罷免的群眾與堅持罷免的群眾示威人數日益增加，雙方衝突隨時會發生，更讓社會不安，因此增添法官的壓力。目前來看，對尹錫悅宣判的最佳日期應落在廿八日。

這樣多少可以滿足尹錫悅與執政黨國民力量黨的期盼。一來，李在明弊案的高等法院判決一旦出爐，可阻擋李在明競選總統之機會；二來，尹錫悅與執政黨有時間準備面對大選，讓國民力量黨繼續執政，不至於出現再一次的政黨輪替。日前尹錫悅從首爾拘留所釋放後，首次在官邸公開發表談話，對近來因火災喪命的四位公務員表示哀悼。

廿四日至廿八日的一連串宣判，或許對一時的社會安定有所助益；但從長遠角度來看，尹錫悅與李在明的對決，在國會「朝小野大」政治現實下，南韓有識人士共同的憂慮是，要解決政治僵局，除非再來一次修憲將總統制改成內閣制，把總統權限縮小在外交等領域。

回到台灣，目前賴清德總統的政治困境與尹錫悅差不多，分別面對中共與北韓的武力威脅。有趣的是，川普上台之後，拜登與尹錫悅的海誓山盟外交變成灰頭土臉，川普心中只有金正恩一人；近日，普亭亦與金正恩兩人來往密切。世界在「改變」，賴清德總統還有空閒玩「家內」的政治鬥爭嗎？