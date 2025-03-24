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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

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華盛頓之狼

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

十二年前，描寫股票經紀人藉巧言投機暴富而墮落的「華爾街之狼」，如今跳出好萊塢大銀幕，成了搜刮全球，只想「美國再度偉大」的「華盛頓之狼」。這匹狼叫人無所遁逃，尤其台灣。

俄烏兩國皆為斯拉夫民族，同屬蘇聯七十年，但因過去的大饑荒與車諾比核災，很多烏人對俄羅斯仍有不解與仇視。俄烏開戰至今，烏國死傷流亡人數達千萬；和普亭眉來眼去的川普，卻對澤倫斯基極盡羞辱，可見烏克蘭一味倒向西方，非明智之舉。

有「華爾街之狼」影評說：這部電影，每當感覺夠瘋狂時，它都會給你更加放蕩的高潮，直到古怪詭異氣氛四圍瀰漫；這不就是當前美俄烏最傳神的三角關係嗎？

而兩岸同文同種，為何弄得劍拔弩張？更糟的是，從「保護費」大增的國防預算、遷移「護國神山」，到將來機率極大的「統包核能」，民進黨頻賣家業，有效便罷；若貪得無饜者為交好中共，不惜出賣我們，那麼退此一步即無死所，「今天烏克蘭，明天台灣」的說法，反倒顯得天真了。

屆時，被「華盛頓之狼」咬個遍體鱗傷，另部大片─因心理重創又哭又笑的「小丑」，恐怕才是我們最真實的寫照！

烏克蘭 華爾街 華盛頓

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