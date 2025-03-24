陸「西海內海化」戰略 影響台海安全

到目前為止，韓國和中國大陸尙未簽署規定海洋境界的海洋邊界畫定。位於韓國西部海域的中韓「暫定措施水域」，是兩國專屬經濟區重疊海域的一部分，由兩國政府共同管理。在共同管理的區域內，除航行和漁業行為外，禁止設置構築設施或開發地下資源。兩國暫定的海洋邊界是以二○○一年六月生效的《中韓漁業協定》為基礎。

但是，中國大陸從去年開始在該暫定措施水域擅自設置大規模構築物，從二○二二年四月擅自設置混凝土構築物開始，去年增加了兩個、今年年初也添加了一個構築物。據韓國政府掌握的情況，中國大陸計畫在西海（黃海）水域共設置十二座構築物。面對韓方抗議，中國大陸堅稱，該構築物因為是漁業輔助設施，所以沒有問題，但這是違反雙方《漁業協定》乃至國際社會規範的非法行為。甚至於今年一月，雙方海警圍繞構築物的設置問題，發生了軍事對峙狀況。

中國大陸此舉可能是趁著韓國戒嚴政局引發的政治混亂而導致應對能力減弱的機會，正式開始擴大大陸對韓國西海海域的影響力。事實上，大陸早在十多年前就開始迅速增強管轄西海的軍事戰鬥力，已常年部署兩艘航空母艦戰鬥群，另外，制定《海警法》的同時，更單方面延長海上警戒線，試圖使韓國海軍管轄水域無力化。

更重要的是，中國大陸此舉直接威脅了韓國的安全。韓國的西海不僅是韓陸，也是南北韓之間圍繞「北方界線」嚴重對峙的地區。特別是北韓主張，南北海上軍事分界線是聯合國單方面制定的、不能承認，因此南北韓之間的軍事衝突也頻繁發生。

令人擔憂的是，中國大陸的此非法構築物設置，是大陸推行的「西海內海化」戰略一環。中國大陸很有可能將已設置的構築物成為既定事實，會作為主張領有權的依據。如果袖手旁觀，中國大陸可能會先在暗礁上擅自設置構築物、然後建造人工島。從中國大陸的南海人工島建設例子中可看出，這很有可能與軍事基地化作業相聯繫。

最終，大陸將西海打造成體現自身影響力的「戰略緩衝地帶」，從而可在非常時期削弱駐韓美軍和駐日美軍的機動性，限制韓美日海軍的聯合作戰。從某種角度看，可能直接關係到台灣海峽的安全問題，這一點毋庸置疑。

對於韓國政府的抗議，中國回答稱「正在同韓國保持溝通」，看來不怎麼在意。根本問題是海域畫界談判能盡快達成共識，然而韓國政府要求以西海中間線為基準畫定海洋界限，中國則堅持考慮海岸線長度的「公平原則」，雙方互不退讓。兩政府從一九九六年開始到去年共進行廿九次海域畫界談判，沒有取得明顯成果，再加上南北韓就西海軍事分界線問題上仍存在尖銳矛盾的情況下，韓陸之間簽署海域畫界是有難度的。

在這種情況下，現在最需要的是先遵守韓陸之間在禁止設置構築物或開發地下支援的暫定措施水域的協議。該地區是兩政府的共同管理區域，如果有任何變化，首先該要進行相互驗證。如果拒絕或只強加提出自己主張，協定或協議就沒有任何意義。特別是，如果中國大陸對因安全威脅而苦惱的韓國繼續要求單方面理解，這將會成為雙方關係的另一個絆腳石。