科技．人文聯合講座／兵推顯示台灣半導體韌性薄弱

因應川普2.0重返白宮，在其就職滿月後數日，由政大國關中心、台灣安全研究中心及二十一世紀基金會等單位共同舉辦的「區域安全兵推」（tabletop exercise, TTX）再度登場，推導結論卻令人憂心忡忡。

在推演半導體供應鏈韌性與全球布局影響時，台積電董事長魏哲家正偕川普在白宮宣布增加一千億美元投資，包含三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心等。消息傳來，更確認美為確保晶片供應穩定，在拜登時期，通過晶片法（CHIPS and Science Act）補助業者，讓台積電赴美投資六百五十億；至川普重返，以廿％至五十％高關稅相脅，不僅不花一毛錢補貼，反讓台積電加碼一千億。然當台積電將二奈米製程技術轉移至美國，台積電對台灣已失去「護國神山」的功用。

我們研究團隊以兵推及情境分析法推估台灣半導體供應鏈的短、中、長期韌性。由於大陸於二○二四年六月通過中國海警執法程序，明訂其執法範圍不限於轄內水域，亦延伸至大陸認定有管轄權之水域如南中國海及台灣海峽等。我們發現，大陸短期（二○二五至二○二七）最有可能展開結合二○二二、二○二四利劍Ａ、Ｂ三次軍演的封鎖，攔檢船隻，並宣稱其在所屬海域內執法。

眾所周知，台灣九十五％的石油及天然氣皆賴進口，而目前天然氣的安全存量僅十至十一天，若大陸封鎖攔檢超過兩周，台灣四十％的電力供給將受到影響，屆時將發生區域限電措施，甚至不排除耗能工業停產，連帶地影響台灣半導體產能。其次，大陸亦可攔截或扣留裝載晶圓所需原料如光阻劑、絕緣膜、塗料等及光刻設備之船隻，阻擾晶圓生產。

大陸已在南中國海建立七個人工島礁，若海警在較無主權爭議的北部海域執法，這種灰色地帶的運作模式不僅大幅降低封鎖及孤立台灣的成本，亦使得美國出兵解除封鎖時，須與大陸軍事衝突的可能性降低，間接控制危機陡升的風險。

面對大陸可能的封鎖行為，除了台灣半導體產業受創外，台灣人民願意犧牲生活水平，承受缺電缺水的生活多久？台灣人民的心理素質能承受「人出不去、貨進不來」的生活孤立狀態多久？這些賴清德政府似乎都沒有評估，反倒在川魏白宮記者會一周後召開國安會議，發表賴十七條，宣布大陸為境外敵對勢力。

這無異提油救火，不但沒有消弭大陸封鎖行動的藉口，反給其絕佳出口，藉反分裂法之名，由海警攔截、扣留船隻，困住台灣，宣示主權。雖然在二○二八年之前，半導體的先進製程仍在台灣，大陸此舉會重擊半導體供應鏈，但此為非軍事行動，美國需要更適當理由介入調停，或者以川普說法，需要足夠籌碼才會下場交易。而交易的代價對台灣何其沉重！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）