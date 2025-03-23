被提名大法官 不能逃避廢死議題

總統府再次公布大法官被提名人名單，除應避免上次的全政治意識形態取向、回歸司法職責，尤其民意最關切的「廢死」，不能再逃避與人民溝通。

《廢死兩公約》為坊間嚴重誤導，因為一九六六年聯合國同時問世的兩約，實為廣闊觀照的「人權公約」。第二份《經濟、社會及文化權利國際公約》，根本沒提到死刑。第一份《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）只在總共五十三條的一條中提到死刑。

兩份主旨相同、甚至部分內容相同的公約，為何要分成兩份？答案就在兩份文件的標題與前文：此畫分是「冷戰現實」與「權利性質差異」的混合結果。死刑議題被納入ICCPR，既反映冷戰下對「政治迫害」的防範，亦基於生命權的絕對性—即使保留死刑，也須嚴格限制程序與實體標準。

聯合國於一九八九年後續通過《公民權利和政治權利國際公約第二任擇議定書》倡議廢死，再於二○二○年通過第三十六號一般性意見，要求締約國逐步廢除死刑。但不能忽略以下三點：

一、兩公約是總人權的保護，強調總司法公正，其核心在於約束國家權力、保障個體尊嚴，非僅局限死刑議題。

二、政治人權具備特殊性，因其關乎國家權力的合憲性，避免政治干涉司法。

三、即使是廢死，對於社會性的「情節最重大之罪」，如何實現相襯的社會正義，應有配套法律，例如終身監禁不得假釋、修復式司法機制、強化被害人保護體系，乃至重新評估「併科勞役」的教化性與其可行性等。

此歷史脈絡與法理邏輯，作為新任大法官，必須有見解的深度、高度。大法官被提名人就第一、二點，尤其要注意當前有政治干涉司法的疑慮，這是兩公約比「廢死」更深入的觀照。

廢死的配套方面，除終身監禁外，「教化性勞役」應納入配套選項。國際經驗顯示，監獄勞動分級制具備平衡社會正義與再社會化的潛力，其原則包括一、健康與供需前提：僅身心經醫師檢查許可者，在監內具備勞動需求與合理條件時，必須勞役。二、勞動核心目的：以修復社會損害與身心培養為導向，包括公共服務、被害人受益項目、勞動轉性等類型。三、分級待遇機制：以聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》為準。四、反特權設計：勞動任務隨機分配、待遇調整透明，杜絕外役監獄的特權爭議。五、科學驗證先行：指定監獄進行對照實驗，動態評估效果，並經獨立倫理委員會監督。

此建議旨在平衡「社會正義」與「被害人權益」，細節需依實證結果修正，但原則框架符合國際人權法與刑事政策創新趨勢。