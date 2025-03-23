大屋頂下／台灣有沒有稀土？ 川普活剝生吞澤倫斯基

想像一個場景：凶手殺了人，又朝屍體吐口水，羞辱死者，接著伸手從死者口袋中劫走錢包。

這個簡化又誇張的比喻，可以用來描繪川普如何對待烏克蘭及如何對待澤倫斯基。

川普正卯足全力試圖終止俄烏戰爭。全世界都在看他要如何收拾「我會在二十四小時內結束俄烏戰爭」的這一張芭樂票。這張芭樂票已成了川普整個政治人設的主要驗證標準：能否停止此戰，決定了他是不是川普。

由於川普太急於為了保全他自己的人設而求停戰，使他對戰爭的因果發生嚴重的認知偏差，也使他不能從更周全的視角與用更多樣的工具來進行停戰博弈。

他一心只想這場戰爭快快為他停止，而不關切別人如何停得下來。其他的關係方，如俄羅斯有其堅持，烏克蘭有其不能讓，歐盟北約也另有算盤…他們各有各的因果觀、是非觀與利害觀，自不可能聽任川普擺布。

《大屋頂下》曾說：川普有野心，也有其侷限。他的野心與他的侷限，皆是世界的災難。如今，停戰是他的野心，停不成是他的侷限。

回到文首的比喻，先談凶手殺了人。

俄烏戰爭爆發，有其內因外緣。外緣是北約不斷東擴並挑唆烏克蘭採「反俄入歐」的路線，內因是烏克蘭內部仇俄的納粹化民粹操作。戰爭本身，則是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

美國及歐洲原以「俄羅斯侵略烏克蘭」來定義此戰，川普卻從根本上推翻了這個歷史敘事，而漸漸改稱「俄烏衝突」。

關於戰爭的原因。他說，是因拜登的「愚蠢」，更因澤倫斯基的自不量力，「不應該與一個比自己大得多、強得多的實體作戰」。他說，如果當時是他在任，這場戰爭在三年前根本不會發生。然後，他就誇下海口，要在二十四小時內結束戰爭。

要終結戰爭，他的捷徑，是在戰場仍陷膠著的情況下，超前武斷宣布戰爭的勝敗。

在二月二十八日的白宮吵架中，他與范斯當著澤倫斯基的面說：你不會贏（你已經輸了），你將國家帶入毀滅，你沒有後繼兵力，你沒有美國撐不過兩星期（澤倫斯基回說撐不過三天），你沒有籌碼，你沒有牌，你憑什麼？

拳賽仍在拚搏，裁判川普就舉起普亭的手宣布為勝利方，這場拳賽已經game over。

川普擺明了拉偏架。在二月十八日利雅德談判前，美俄已建立三項共識，一是確認烏克蘭必須割讓領土，二是不可加入北約，三是要更換政府，澤倫斯基下台。而且，談判是以修補重建美俄關係、迎接俄羅斯回歸國際及戰後停止對俄制裁為思考背景。烏克蘭未參加利雅德談判，這一帖苦藥擺明了就是要烏克蘭「請服用」，否則鼻胃管伺候。

如果這場戰爭就是在這樣的結局下以美國對烏克蘭的始亂終棄為收場，這是烏克蘭的國難與國恥。不啻就是殺了烏克蘭。

美國未殺烏克蘭，只是始亂終棄，烏克蘭因美國而死。

再說朝屍體吐口水。

川普片面判定俄羅斯已經戰勝，並宣布烏克蘭ＯＨＣＡ。他將烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的衛國聖戰，汙蔑為自不量力的自掘墳墓。更指澤倫斯基不知對美國感恩，要世人認為澤倫斯基不知好歹。

這是不是朝趴倒在地的烏克蘭吐口水？

川普甚至對澤倫斯基到白宮的衣著不以為然。但澤倫斯基從開戰第一天就改穿綠色的類軍服，這是他的戰袍，也可說是他在國殤期間的喪服。川普居然無此同理共情。

士可殺不可辱，川普一直輕蔑汙辱澤倫斯基。指澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，甚至稱為「小有成就的喜劇演員」，並不斷放話主張烏克蘭舉行總統選舉，又建議澤倫斯基下台出亡國外。

其實，川普一貫輕蔑對待被他霸凌的弱者。對加拿大，你不配作為美國的鄰國，只配作美國第五十一州；對巴拿馬，你不配擁有巴拿馬運河；對墨西哥，你不配稱墨西哥灣；對格陵蘭，你不配自主，必須歸於美國；對加薩，巴勒斯坦人不配住此，要清空；對台灣，你是小偷，你不配擁有台積電。

霸凌你，還要羞辱你。這就是川普，而不幸川普就是今天的美國。

哀哉澤倫斯基。二○二二年二月二十四日戰爭爆發，如果他當時出亡，世界就不是今天這個樣子。但他當天就穿上類軍服，扛了下來，如今卻落到被川普說成「對俄國不自量力／對美國不知好歹」的下場。這位烏克蘭的抗戰英雄，卻成了阻礙川普成就停戰偉業的眼中釘，甚至巴不得他快快下台出亡。在川普眼中，澤倫斯基與整個烏克蘭的三年血淚好像只是一場笑話。聽我川普的，你們別再鬧了。

川普不但朝澤倫斯基吐口水，很可能還要借澤倫斯基的政治屍首來兌現他那張芭樂票。

再說從屍體口袋中劫走錢包。

對了，就是稀土。澤倫斯基在白宮簽約前按捺不住吵了一架，這是有必要也有意義的。不吵這一架，他就是喪權辱國，人格國格俱喪；如今吵了這一架，他為自己及國家尋回了些許尊嚴，也向世人揭示了川普大啖人血饅頭的醜態。

川普說，澤倫斯基向拜登需索，就像從嬰兒手中搶走糖果一樣容易；但是，我川普現在要作的，就是要拿回這些年來美國為這場戰爭付出的「成本」，要烏克蘭「還回來」。

「礦產協議」就形同美國要在烏克蘭開設一家「東印度公司」，必然成為戰後美國在烏克蘭獨占性殖民經濟的基本架構。這是不是從屍體的口袋中掏走錢包？

礦產協議是川普的發明。美國結束越戰，越南並無「稀土」送給美國，美國也未收回「成本」。

弗里德曼說，川普是「地緣政治的商店小偷」（geopolitical shoplifter），殊不知川普也是從屍體口袋中撈錢的撿屍者。

賴清德愈來愈像澤倫斯基，台灣也愈來愈像烏克蘭。但烏克蘭是在ＯＨＣＡ倒地後，向美國送上稀土，因為烏克蘭畢竟仍是一個獨立的國家；但若到了台灣ＯＨＣＡ倒地時，恐怕已成中華人民共和國的一個省，還有機會向美國送上「稀土」嗎？美國還有機會收回「成本」嗎？

別為美國擔心。聰明如美國，先已對台灣收了不問「售後服務」的保護費，且川普也已早一步將賴清德的半導體「非紅供應鏈」優哉游哉地變成了「非台供應鏈」。

美國不會跳進不能回收成本的兩岸戰爭。今日烏克蘭，明日台灣？錯了，台灣到了那一天一定比烏克蘭更慘。