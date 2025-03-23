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星期透視／不准疑美 限縮台灣自保空間

聯合報／ 楊泰順

兩年前，時任民進黨行政院長的陳建仁曾在立法院厲聲喝斥立委，認為其質詢主張美國對台政策別有居心甚為不當，陳院長甚至高呼「不准疑美」。至此而後，「疑美論」被定位為中共認知作戰的一環，任何提出這類警示的，都如同「中共同路人」，刻意破壞台美堅若磐石的民主同盟。

「維護本國利益」是主權國家在與他國互動時的基本方針，政府若對他國抱持「不准疑美」的態度，對手豈非可以予取予求？前任美國總統拜登，個性圓融，且當選前便已長期參與涉外事務，故而處事還能延續舊慣，政策較可預測。此一態勢，使得「不准疑美」名正言順。但政府一旦如此定調台美互動，官僚與智庫當然也就懶得思考其他的政策選項，反正一切以美國馬首是瞻。

二○一六年川普首次當選總統時，蔡英文與川普竟然破例出現直接通話，民進黨政府為之雀躍，認為這是台美關係的重大突破。然而，高度仰賴美國提供安全保障的台灣，對川普這種不循舊慣的作為反而更應該有所警惕。但「不准疑美」，顯然讓政府看不到任何負面的設想。

蔡川通話後，川普在四年任期內並未再與台灣領導人有再次的接觸，所謂「突破」只是煙花一閃。與此同時，卻傳出川普將台灣與大陸比喻為筆尖與桌子，前者小而可以忽視，後者則是處理事務的穩定檯面。類似輕蔑的對台態度，在「不准疑美」的親綠觀察者眼中，「筆尖」反倒被解讀為「雖小卻尖銳，可以劃破桌面」，值得美國保護。

四年任期中，川普簽署《台灣旅行法》允許台美高官互訪，確實增加雙方在往後四年的官方互動；但卻也傳出，川普公開盛讚習近平為「偉大領袖」，認為「台灣可以作為美中貿易談判的一部分」，視台灣為美中談判的籌碼昭然可見。如今反思，允許雙方高官互訪，應只是為提高與中共叫板的籌碼，而非正視台灣的價值，因為在台灣飽受新冠肆虐之苦時，川普均拒絕提供台灣救命疫苗。

歷經川普第一任期的反覆，民進黨政府理應對川普2.0有較多保留。加墨歐盟等美國傳統盟邦對川普的強力反應，便可供明鑑。丹麥前總理上周在台北便公開表示：「川普執政下，我們不再能仰賴白宮」。

但「不准疑美」似乎已深植於民進黨的ＤＮＡ，府黨在川普就職時還強顏稱：台美關係「堅若磐石」，並期盼在既有的「夥伴關係」上能更上層樓。問題是：川普有將台灣視為「夥伴」嗎？

外交部官員二月初才表示，「台美關係從來沒有這麼豐富，這麼深厚…雙邊關係其實已經達到堅若磐石新高點。」話鋒甫落，一個月後川普便未經知會台灣當局，與台積電在白宮舉行記者會，宣布台積電將擴大在美投資達千億美元，川普後來甚至擅加至兩千億美元。

台積電及其周邊協力廠商的產值約占台灣ＧＤＰ的百分之十五，股票市值為總市值約百分之三十，出口值更占台灣全部外銷金額的四成。若說台灣的榮枯完全繫於這個單一產業，一點都不為過。然而，當川普迫使這個公司將過半資產搬到美國時，卻完全沒有跟「夥伴」打聲招呼，台灣若還要堅持「不准疑美」，未來將還有何自保空間？（作者為中華戰略學會研究員暨中美文經協會理事）

台美關係 川普 美國

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