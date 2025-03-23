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名家縱論／川普成了言論自由的反指標

聯合報／ 蘇蘅

美國大法官霍姆斯在一次判決書中寫道：「憲法中最重要的思想自由原則，不僅僅是保障那些與我們志同道合者思想的自由，還包括那些我們所憎恨思想的自由。」這話被民主國家奉為圭臬。

川普上任就說要兌現「廢止聯邦政府審查言論制度」的競選諾言，簽署行政命令，「立刻停止所有政府審查，把言論自由帶回美國，國家的巨大權力，再也不會被武器化來迫害政治對手」。

川普強調，他所謂的言論自由，是所有的觀點都將受到「公正對待」。然而競選話術歸話術，實際所為是另碼事。

結果川普對美國政府的言論自由診斷，多淪為對拜登政府的仇恨值與大報復：國防部網站拿掉日裔美籍或印第安士兵為美國立戰功的照片和事蹟，被華盛頓郵報踢爆，才狼狽地恢復。白宮下架的是過去四年拜登政府犯的「錯誤」，如支持性少數族群的言論。

川普對媒體的仇視變本加厲，攻擊更為頻繁。

他稱ＣＮＮ和ＭＳＮＢＣ為「非法」，指責它們存在媒體的偏見和腐敗。他也批評ＣＢＳ、ＮＢＣ、ＡＢＣ和主要報紙，指控它們非法影響法官；他對媒體採取措施，包括禁止美聯社參加白宮活動，削減新聞專線數量，加劇與媒體的緊張關係。

政府威脅要對批評保守派的民主黨國會議員進行調查，手段包括對反對言論撤回聯邦撥款，制裁代表政治對手的律師事務所，並逮捕「反猶太」、「反美」的學生抗議活動領袖。

一個人權組織表示，「你發表言論的權利，取決於政府的喜好，這根本不是言論自由」。所謂政府不審查言論，川普其實已成為反指標。

川普上任前，馬斯克就宣布取消旗下Ｘ的事實查核機制；川普上任後，臉書祖克柏也跟進。但調查發現，假訊息的分享按讚因此增加六成，祖克柏主張「社群註釋」成效極差，難道這是大家要的社群平台新秩序嗎？

有人認為，川普誓言政府支持憲法保護的言論權利是好事。但是川普明明威脅要利用「政府武器」對付媒體，包括威脅吊銷電視執照，以示政治報復；揚言將調查批評他的新聞機構，只凸顯了行政命令的荒謬。

川普幾天前在社群媒體聲稱，數千名烏克蘭士兵在俄羅斯庫斯克地區被全面包圍，經濟學人批評不是事實，川普只在強化克里姆林宮的宣傳。川普已經證明自己會在大小事上傳播假訊息，以便實現他的政治利益，這才是真正用意。

回看台灣，賴清德當選總統後，已標誌台灣政策和政治生態巨大轉變。令賴清德不悅的是，在國會受到種種阻撓，政府除了吵得沸沸揚揚的大罷免外，並沒有為高漲的物價、川普關稅戰、台積電的未來、世界重新擁抱核電做好準備。更讓人擔憂的是，他不斷利用行政資源、外圍組織和各種媒體做為武器化工具以壓制不同言論，凡事他說了算，把百姓變成噤聲的兔子，媒體比喻他正在召喚戒嚴的幽靈。

賴清德最近親上火線，不斷用法律壓制異議言論，大學去「中正」化、「中國台灣」成為禁忌之語、壓縮嚇阻兩岸交流，或要求軍公教簽具效忠的切結書，都是加強言論或思想審查的政治算計；另一方面，打著「大民主」反對真民主，鋪天蓋地箝制台灣理性思辨的空間。

可嘆台灣已經陷入仇恨惡循環，不知何時方休？這和川普打著守護言論自由，卻用雙手扼殺言論自由，又有什麼差別？

領導者鮮少願意聽反對的聲音，然而，能否容忍且不用權力壓制，就區別了政治人物的格局。當茂密的蘆葦叢傳出：「國王有雙驢耳朵」的聲音，只是時間的早晚而已。（作者為政大傳播學院教授）

川普 美國 言論自由

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