「病人自主權利法」應變通

「病人自主權利法」自二○一九年施行後，筆者即一直想預立，但迄今無法完成。原因是：規定程序太繁，首先要付三千元至醫療機構諮商，還要二等親內之親屬至少一人參與諮商，簡直強人所難！每人想法不同，親屬分散各地，要商定同一時間前往諮商，當大家都閒閒沒事嗎？

拜託變通一下，例如至學校大禮堂或其他場所，請醫療院所派員宣講，願簽署者當場填意願書，同學／民眾可互相見證，省時方便，更能提高簽署率。一次宣講，百千人參與，諮商費可降至零。如果公務預算連這三千元都不肯出，那真的是虧待眾生！

人必有一死。沒有簽署，就怕哪天出個意外，你不撞人、人來撞你，成了植物人，求生不得、求死不能，虐待自己、折磨家人、又浪費社會資源！身處亂世，意外頻仍，求個「好死」都是奢求。還盼行政、立法兩院能修個事半功倍的法律，造福千萬人，那就真的是功德一件，升天有望。