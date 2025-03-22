崩解中的教育公平防線

近期台北市明星私立中學的入學考試熱潮，再度揭開台灣教育體制底層的矛盾與荒謬。一場場堪比大學指考難度的「小六基測」，讓無數小學生從童年就被推上競爭浪潮的浪尖。錄取率低至百分之五至百分之二十五，形同篩選未來的社會菁英。最令人不安的是，這場競賽的真正推手竟非來自學術理想，而是家長對「基本安全感」的恐慌。

家長心甘情願一年砸下十五萬、二十萬，甚至逼近四十萬的教育費，不求名校光環，只為讓孩子躲開「公立學校無解的問題學生」。此番心聲，幾成為家長集體焦慮：「老師完全管不動學生，出了事也不能退學，其他孩子只能自求多福。」而私立學校最大賣點，反倒變成了它那一紙退學令的執行力。所謂「紀律與品德」，不過是一場資源與階層的篩選工具。

當年政府高舉一○八課綱改革大旗，宣稱要實現「適性揚才」、「就近入學」，理想高遠，教育願景美如畫。然而實施數年，家長與學生卻陷入空前迷惘。課綱鼓吹探索學習、自主成長，卻對升學路徑模糊以對；學校倡導多元發展，卻在大考指標下終究歸於升學壓力一途。結果是，所謂「適性」成了空談，「就近」則成為教育品質稀釋的代名詞。許多家長無奈之餘把目光轉向私校，仿佛那裡才是孩子唯一的避風港。

但這風景真的健康嗎？當愈來愈多家長放棄公立學校，私立中學便在焦慮的浪潮中水漲船高。它們以制度化紀律、美化包裝的師生關係、嚴謹考核機制成為所謂的「教育模範生」。然而這場表面光鮮的教育熱潮，背後卻是對公立體系的實質性棄守。一旦社會默許將公校留給「有問題的孩子」，讓私校成為階級隔離的堡壘，那麼教育公平的最後一道防線，也將隨之崩解。

何以一個以公平、普及為本的教育制度，竟讓大批中產甚至小康家庭，寧願經濟吃緊也要擠進私校門檻？問題學生真有那麼多，還是系統早已失靈？教師為何無法管教，是否因為法規與家長輿論早已將他們架空？這些問題我們若不誠實面對，只會讓公立教育繼續淪為社會失能的代罪羔羊。

值得玩味的是，連全教總理事長亦直言，當「小六基測」成為全民運動，這場私校考試大亂鬥，本身就是對「適性教育」理念的最大諷刺。一邊是口口聲聲「孩子不是用來競爭的」，一邊卻在小學階段就將其導向分流淘汰；一邊是政府高喊教育平權，一邊卻是教育資源與治校品質的巨大落差。這不只是矛盾，而是一種結構性的虛偽。

教育，理應是社會最公平的一道防線，但今日種種亂象卻顯示，它正日益傾斜。政府若無法正視現場教師的困境、有效重建校園紀律與學習秩序，只是一味強調理想與空泛口號，終將難以抵禦現實的洶湧。不讓孩子輸在起跑點上，原本是美好的期待，如今卻演變為「不讓孩子掉進失控的公立校」的恐懼。這樣的教育現場，難道不是對公共體系最深刻的警示？