重提名大法官…賴國安組合拳 反造成國不安

昨天副總統蕭美琴宣布大法官提名人選，指總統賴清德這次提名秉持三個考量、期許：希望守護自由民主憲政制度、提升國安案件專業能量、持續推動司法改革。其中「提升國安案件專業能量」不僅罕聞，更不禁讓人想起引發輿論震動的「賴十七條」。賴政府，恐是有一套相關的政治國安司法組合拳。

日前賴清德宣布國安十七項因應策略，即便僅是大綱式的說明，仍能看出似是群經驗不足政治幕僚閉門造車，而非專業文官制定，因此政策專業性堪慮，謹提出兩個觀察：

首先，對陸配打擊面過大。兩岸過去依各自「一中」規定，僅要求人民擁有單一戶籍，沒有國籍問題。因此入籍我方陸配，可拿到由大陸地方開具之喪失大陸地區原戶籍證明文件，經海基會驗證後辦理我身分證。但如果按賴相關說法，「要放棄護照」一言實則多此一舉、並不專業。

賴所言並非沒有法律依據，民國九十二年修正的兩岸條例第９－１條，多了台灣人民不得領用上有國名、對岸中央政府所發護照，這不僅與憲法意旨不符，也是畫蛇添足。因為根據對岸護照法，一般公民要有護照，必須先要有對岸身分證、戶口簿才能辦理。如果沒被中共抓到即時取消，護照效期一到，也是無法使用。

但現在若被賴政府拿來對付陸配，就面臨兩個問題：一、已入籍陸配是否要比照放棄戶籍方式，拿到放棄對岸護照證明？這就變成放棄國籍問題，但中共不承認兩國論，不會給出證明。二、對於未來陸配申請入籍，是比照前人方式，還是要拿到放棄國籍證明？如果不用，賴的說法變成多餘；如果要，問題就很複雜了。

其次，尚無法依法判斷哪些屬於敵人。賴稱中國已是我反滲透法所定義的境外敵對勢力，按執政黨「關於國安法制改革問與答」，根據是反滲透法第二條定義第一項後半部：主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。然在賴談及恢復軍事審判制度上，所引陸海空軍刑法卻無「境外敵對勢力」一詞，只有「敵人」。

該法第十條規定「本法所稱敵人，謂與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，但什麼叫「武力對峙」？過去我方漁船曾遭日本公務船登檢，海巡署調派艦隻趕往護漁，而我方面對菲律賓壓迫我漁船時，甚至曾派軍艦前往，如此是否為武力對峙？過去不把日菲如此定位，現在又如何單把對岸變成敵人？如果只採用反滲透法定義，那賴談話裡的恢復軍審又變成無的放矢了。

上述兩情況僅是冰山一角，多需立院幫忙解決，否則日後紛擾必多。目前朝野對立，賴政府想藉大罷免翻盤，如果成績仍不如己意，是否還要再搞別招、例如尋求釋憲？賴想祭出一套「國安組合拳」，但法律矛盾問題不能硬凹，國安手段造成國不安，恐怕是可見結果了。