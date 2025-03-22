川普交易外交 僅憑加薪應對？

近來台海局勢升溫，美方屢次要求台灣增加軍事支出，台灣也面對兵源不足等問題。昨天賴清德總統宣布提升志願役勤務以及戰鬥部隊加給，基層官兵每月的加給最高將多增加一萬兩千元。軍人加薪自是好事，然而台灣也應思考：川普的「美國優先」正在將美國拉回傳統「戰略模糊」政策，以逐漸適配川普交易性外交的風格，必須承擔更多自我防衛責任的台灣，又是否能僅憑加薪來應對？

不過，美方屢次指點台灣的軍事投資量能時，也應反躬自省。近來熱議的參議院柯伯吉次長提名聽證會，多數人未注意蘇利文參議員強調「我們在武器交運上做的不好」，美國軍售的反覆延遲，正是台灣的國防預算無法在民意的檢視下快速成長主因。

以Ｍ１０９Ａ６自走砲案為例，早在二○二○年就以機密預算獲立院支持，但二○二二年美方以「產線排擠」為由，通知交付延至二○二六年；原訂於二○一八年形成嚇阻戰力的刺針飛彈，採購數量從兩百五十枚增至近兩千五百枚，同樣因「國際形勢變化」延遲，迫使國防部派員赴美監管進度，其他如Ｍ１Ａ２Ｔ主戰坦克、Ｆ｜１６Ｖ升級案也都有類似問題。

立院不分黨派，一向對於美國軍購案開放與支持，但台美雙方都有必須精進之處。首先，國防部需加強對軍購的談判與案管能力，軍售合約應該嚴謹地納入契約法中「情事變更」的替代方案與違約金機制。

現行「國軍採購作業規定」對於對承包商的付款節點管控，尚缺有效監督機制，然而根據美國國防部的《安全援助管理手冊》，Ｃ６．３．６．１條款賦予購買國，要求美方提供與契約價格相關資訊的權利；Ｃ６．３．６．２則規定，在請求國的需求，美方可公開合約文件相關資訊，以此確保台美雙方國會掌握軍售的透明度與執行效率，皆屬於法有據。

美方也應該為遲延設計替代措施，二○二三年，拜登政府曾以「總統撥款權」來減輕軍售延誤所帶來的影響，但其終究非常態性的替代機制。國防部應向美方要求檢整部分庫存裝備，先行交運，進行教育訓練與準則發展，以避免耽誤備戰。最重要的是，美方應精進軍售決策流程，避免在洽詢與談判過程中收到來自國務院與五角大廈矛盾的回應。

台灣需提升自我防衛能力，美方則應積極履約。美國的政策決定者必須有智慧的意識到，確保台灣談判自主性，反而有助於強化對美投資意願。在動盪的地緣政治中，台灣難免在軍事合作上向美國敲門，期望美方也別空手應門。