共軍進逼 加薪難解缺兵

賴總統宣布志願役軍人調薪，固然有助於提升國軍人員士氣，但實質上對增強國防戰力助益有限。依國防部最新數據，二○二四年志願役人數僅十五萬人，為近七年來最低，主戰部隊的編現比僅百分之七十八點六，遠低於作戰的最低標準百分之八十五；選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，四年暴增近四倍，國軍人力正快速流失中，致使國防部表示女性服義務役有討論空間，可見兵源問題嚴重。

造成上述問題的遠因是軍中勤務繁重、休假不正常等；近因則是兩岸情勢緊張，導致若干官兵畏戰萌生退伍念頭。換言之，必須從根本上妥採有效改善措施，否則即使再調薪、再採購更多的武器裝備，在兵員不足的情況下也只能任其閒置，容易肇生備戰罅隙，進而使共軍有可乘之機。

就以中共在台海軍演為例，其實中共一直秉持「剝洋蔥戰略」（由外而內逐層接近核心），透過每次對台軍演，超前部署的為局部戰爭預做準備。

值得注意的是，對岸軍演型態也正在改變：「二○二二年環台軍演」旨在展示對台戰略包圍能力，亦即可以阻止台灣向外、離島或太平島轉用支援兵力；「二○二三年圍台軍演」主在演練共軍對台戰術包圍能力，意謂共軍已能在台灣周邊海空域進行兵、火力的會師行動；二○二四年五月「聯合利劍｜２０２４Ａ」演習同時把台灣外、離島納入演習範圍，模擬兩岸發生戰事，針對性極強；二○二四年十月「聯合利劍｜２０２４Ｂ」演習進而凸顯共軍隨時能戰的意志；二○二五年二月臨機性的「聯合戰備警巡」演習，意在展示隨時可以封鎖高雄港及巴士海峽通道，進而威脅台灣重要的經濟命脈；三月十七日二十六架次各型軍機進入我北、中、西南及東部空域，配合該海域之共艦展示空海「聯合戰備警巡」的實戰能力。

目前中共正循著完成包圍圈、壓縮包圍圈、逐步封控台島海域的演習，向台灣本島步步進逼中。尤其是中共軍艦、軍機已刻意的向台灣北部、南部和東部陸地接近，概約距離皆保持在二十四至四十浬之間，若猝然發射艦上和機上的飛彈攻擊距其四十三至七十二公里的國軍港口、機場指管中心，僅需飛行一至兩分鐘即可命中目標，在這種短促時間內國軍恐怕不易有效偵蒐和攔截。

換言之，這個情形已改變以往共軍必須在台灣「舖路爪」遠程預警雷達監視下，靠著由內陸發射彈道飛彈、巡弋飛彈或遠程火箭砲來遂行「第一擊」作戰的現況，使共軍更具戰略奇襲的條件，進而使中共能掌握先發制人的有利機勢，俾奠定後繼投入部隊發起攻台戰役之勝基。台灣面對這個可能情勢的發展，切不可掉以輕心。