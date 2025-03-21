GTC二○二五本周在美國矽谷召開，輝達總裁黃仁勳再次成為關注焦點，也是台灣智慧技術業者追逐、模仿的對象。輝達在GTC二○二五的核心亮點包括新一代Blackwell Ultra晶片與架構、下一代架構「Rubin」、AI推理與代理式AI的突破、機器人與開源生態、量子計算等。

在未來，智慧産業無疑是全球競爭的核心焦點，在中美産業博弈競爭白熱化情勢下，台灣雖獨尊AI近十年，同時也全力模仿矽谷的經營模式，但除了規模、技術、市場等限制產業發展亟待突破，只知模仿抄襲但缺乏自身的科學與技術文化，才是台灣發展智慧産業的根本問題。

產業的經營有四大面向：科學與技術哲學面、市場開發與經濟面、組織治理及策略面、社會影響面等。在智慧產業萌芽的初始期，「技術底蘊與科學哲學觀」是發展方向的「重中之重」，是國家整體知識體系的認知及價值觀的呈現，也是國家產業布局，經濟、政治體系及科技實力的綜合表現，呈現的是全體社會「特有」的體制結構。

産業快速擴散演化、遍地開花都是是現代網路技術的特性，而區隔化、差異化的明確定位是關鍵致勝之道，這個現象在美中智慧產業博弈中最為明顯。

美國智慧大廠著重以底層技術及全球生態主導，如AI晶片與算力：輝達（GPU／AI加速）、AMD（資料中心）、Intel（CPU+AI整合）；雲計算與平台化：Google Cloud（AI工具鏈如TensorFlow）；生成式AI與通用模型：OpenAI、Google（Gemini）、Meta（Llama）等。

大陸新興竄升的大模型平台則聚焦應用場景驅動＋本土化適配，如通用型智慧工具百度（文心一言）、深度求索（DeepSeek）；AI應用落地百度（自動駕駛Apollo）；行業數位化：華為（昇騰AI晶片+行業解決方案）、阿里雲（城市大腦）、騰訊（醫療影像AI）；硬體供應鏈：中芯國際、寒武紀等等。

AI的技術底蘊與科學哲學觀，涉及其技術發展的核心基礎、理論框架以及對智慧本質的科學認知。這種結合既體現了工程實踐的積累，也反映了人類對智慧現象的哲學思考。

其中技術底蘊支撐AI發展的核心要素，而AI的科學哲學觀圍繞的是智慧「展開與擴散」，前者包括數學與演算法基礎、電腦科學與工程、深度與機械學習、神經網路及認知科學、物理深度學習、拓撲量子計算等；而後者則涵蓋科學發展的哲學觀，如基礎研發的功能：追求真理vs.經濟利益、實證主義vs.經驗法則、歷史脈絡導向vs.基礎理論推導延伸、跨領域機制等。

台灣面對護國神山的出走，智慧產業的發展刻不容緩。但受限於客觀條件的限制，在資源有限的條件下，台灣必須發展出「獨特」的定位以確保其競爭力，而「技術底蘊與科學哲學觀」扮演其關鍵角色。

跟風／模仿矽谷潮流絕非台灣智慧產業發展之道，AI產業的價值應在於，以創業、創新、創優為基礎，從宏觀政策面和微觀產業面降低環境風險，在宏觀面融入「鏈長制」因地制宜的成分，而在微觀面引進智慧產業專業知識，加速整合並強化「技術底蘊與科學哲學觀」，展示台灣獨特的AI生態轉型。重建護國神山，此其時矣。