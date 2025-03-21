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賴清德讓台灣搭上民主化退潮

聯合報／ 須予謙／國民黨國際事務部助理主任（台北市）
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筆者二○一九年五月到總統府參訪，導覽後段最為突出的背板字卡，是鄭南榕先生「百分之百言論自由」的堅持。誰能想到，二○二四年四月出席「１○○％言論自由：鄭南榕和自由時代」開幕記者會的賴清德，掌權後就將鄭南榕先生的理想棄如敝屣，用「賴十七條」扼殺民主，讓台灣搭上第三波民主化退潮的順風車。

言論自由是民主政體最重要的支柱，也是台灣與中國大陸政治制度的主要差異，更是台灣「鄉民」面對大陸「小粉紅」的底氣。言論自由之所以是民主政體的試金石，就在於任何掌權者都想壓制不同意見，因為不同意見的存在就是對權力的最大威脅。

異議人士的壯大，就是有權者最大的挑戰。民進黨為了繼續掌握政治權力，顯然已把民主ABC忘得一乾二淨。

所有軍事戒嚴、威權政府限制人權的理由都是國家安全。諷刺的是，一九八七年以前的「受害者」，現在反而拿起屠刀，揮向自己曾經努力爭取的民主。當國民黨警告民進黨莫重蹈覆轍，民進黨竟以「國民黨因為宣布戒嚴所以沒資格批評」回應，更是荒謬。

其一，這樣的回應無視台灣三度和平政黨輪替的成果，玷汙所有努力推動台灣民主深化的跨黨派人士；其次，如此論述的潛台詞令人髮指，難道就因為曾對抗過威權體制，民進黨就擁有推動、定義戒嚴的道德制高點？其三，執政黨是否反省過，其推動轉型正義落人口實，就是因為太多這樣站在「貌似道德制高點」的政治論述，阻礙了台灣民主深化的進程、加深了台灣社會裂痕，進而讓台灣政治的對立與仇恨繼續堆高。

賴政府儘管表面口口聲聲捍衛台灣民主，但其所作所為盡顯對台灣民主的不自信，擺明了要放棄自由主義民主，為了因應其宣稱的高度國家安全威脅，轉而推動半威權體制的「防衛性民主」。其首要目標，就是通過大罷免壓制反對派，企圖消滅國內不同意見。

賴清德用戕害言論自由來「增強台灣民主韌性」，讓台灣搭上席捲美歐亞民主國家的第三波民主化退潮。當維穩和反中成為政治正確的核心，我們也將見證愈來愈多所謂「知識分子」支持政府以自我閹割的方式「保護台灣民主」！

民進黨 言論自由 鄭南榕

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