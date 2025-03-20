賴政府失能 阻陸客還救不回國人

我國去年觀光逆差成為「史上最慘」，共有一六八四點九萬人出境、七八五點七萬人入境，出入人次相差八九九點二萬，消費產值逆差竟高達六九二二億！近年來逆差節節上升，去年觀光逆差人數是二○一六年的二點三倍，消費產值逆差更升高至三點一倍。

觀光產業慘澹，行政院都知情，解決方案卻沒有奏效。二○二四年交通部觀光署喊出國際旅客目標突破千萬人次，並積極擁抱新南向國家，結果卻只來了七百多萬人次，嚴重跳票。新冠疫情後，為何其他國家觀光產業都獲得極大成長，我國卻有種扶不上牆的無力感？

去年入境新加坡的陸客總共有三○八萬人次、占比百分之十八點六三，而去年入境日本的陸客有六九八點一萬人次，占比百分之十八點六九。我國因民進黨政府百般阻撓陸客來台觀光，去年僅有四十三點八萬陸客來台，占比僅百分之五點五。為何同為亞洲民主國家，新加坡和日本就可以開放陸客觀光、賺得盆滿缽滿，我國卻執拗於意識形態而故步自封？

從消費產值面分析，去年陸客在日本消費額大破三千億元新台幣，國外旅客消費力排名第一不說，日本今年還要針對高消費能力的陸客族群放寬簽證，方便他們到日本觀光及消費。另外，根據新加坡旅遊局公布的二○二四年入境客流統計數據顯示，陸客旅遊消費額高達三十五點八億新元，在各國遊客中貢獻最大。

馬政府時期陸客來台最高峰上看四一八萬人次，也給我國帶來新台幣三千億以上的消費產值，也撐起兩百萬觀光產業從業人員的生活。若陸客能正常來台觀光，這三、四百萬陸客加上其他外國旅客，早就達成政府所提的觀光目標！賴政府蠻橫專行、蓄意刁難兩岸旅遊商談，這三千億的代價要觀光業來揹合理嗎？

賴總統選前曾提出「在對等尊嚴及互惠原則下，推動兩岸交流」的政見，選後卻玩弄兩面手法。上周立法院施政總質詢時，卓榮泰院長表示去年以來共有七十一名國人滯陸未歸，交流風險未解。但陸委會從蔡政府時期就呈現失能狀態，即便面對國人被拘留，也只能數人頭而無技可施，如今再搭上全國觀光業生計，這就是賴總統說的「健康有序」？

當其他國家都致力振興疫後觀光，賴政府卻親手斷了觀光從業人員的生計與尊嚴，若這個經濟命脈產業垮了，我國只剩下「綠友友」能發「國難財」？呼籲行政院和陸委會應立即擬訂小兩會協商期程並向國人報告，切勿再用意識形態戕害民生。