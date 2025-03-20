綠思想檢查 消滅異己

最近民進黨政府正用威權手段，明的在對公務員、藝人做忠誠度檢核，暗的則用寒蟬效應，逼退所有親中勢力，以遂其一黨獨大，消滅異己目的。

民進黨政府全面清查軍公務人員是否持有中國身分證、護照、定居證與居住證，並要求具結。然而有兩個問題。

一、執政黨清查對象不只是軍公教人員，還擴及公設財團法人、公營事業非公務員的約聘僱人員，也就是盡量擴大清查範圍，用威嚇震懾全民。

二、兩岸人民關係條例只說不得有大陸地區之戶籍或護照，而執政黨之忠誠度調查還包含定居證與居住證，這是擴大解釋法條，法源依據有問題。

近來執政黨對忠誠度檢核已到不合理之境地，如警察在抖音上說：我是中國人。結果被記過處分，立委還要求調查其金流。國小校長說：我愛你中國。卻被教育部長說國家認知立場不清楚。中華民國憲法就是一中憲法，說自己是中國人何罪之有？賴政府已囂張到顛倒黑白的地步，用各種手段打壓一中的國家認知，這豈不到了言論戒嚴的程度？

台灣藝人也面臨忠誠度的思想檢查。有藝人貼文「台灣必歸」、「中國台灣省」，陸委會表示要檢視藝人與中共黨政軍有無合作行為。然而，如果該藝人本身就主張統一，那麼無論他在哪裡說出、也無論他有沒有被中共要求說出，賴政府都沒有理由要求他不能表達自己的政治主張，這就是民主國家該保障的言論自由。

聯合國《世界人權宣言》第十九條指出：「人人有主張及發表自由之權；此項權利包括保持主張而不受干涉之自由，及經由任何方法不分國界以尋求、接收並傳播消息意見之自由。」此權利只有在「保障國家安全」之特別情況下得限制，且需法律規定。揆之民進黨政府之忠誠度思想檢核，根本違背世界人權宣言，藝人的政治言論不應分國界，就算在大陸地區講出，也是他的自由，何況未觸及國家安全，民進黨政府豈可用危害國家尊嚴羅織罪名？

再者，陸委會說要依兩岸條例查處，請問我國有哪一法條說那些言論已危害國家安全？人民自由表達政治主張，既然可形成公意，促進合理政治社會活動，這或許才是執政黨擔心的事，所以要用圍堵策略，以免親中和中勢力成為阻礙其台獨發展的絆腳石。

忠誠度的思想檢查在台灣已形成肅殺氣氛，必然會引發寒蟬效應。賴總統說中共是「境外敵對勢力」，但忠誠度的思想檢查，竟在尋找「境內敵對勢力」，將反台獨、親中和中、以及捍衛中華民國者，打為中共同路人，以此壓制言論自由，控制思想方向，禁斷其與中國交流，讓綠色威權獨斷獨行。如果人民沒有說話的自由，那麼台灣還怎麼可能民主進步？不過是藉著國安之名，一步步走向專制獨裁！