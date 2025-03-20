香蕉芭樂災損 新果急不來

去年秋天，南部遭三秋颱嚴重侵害肆虐，凱米颱風更是南部五十年來最大的颱風，比民國六十六年的賽洛瑪颱風更恐怖。

這三大罕見秋颱，對農作物的損害更是慘不忍睹，前所未見。芭樂除了落花落果外，欉和根莖部也受到了嚴重傷害，只剩一成，在往後的季節開花結果也受到影響，種了一輩子芭樂的七十多歲芭樂農說：從來沒有這麼缺貨過。

芭樂從開花到結果要六、七個月以上， 外傳的催花催果實務上效果不大。

果樹如芭樂和香蕉等沒有花就不會有果，從開花結幼果、中果到成熟果，要經過一定時間，以現今的技術，急不得也急不來。芭樂香蕉因去年秋颱侵害，連帶造成缺貨使價格屢創新高。

今年元月二十日春節前的地震，僅數十秒鐘而已，就把台南楠西以及南部地區的棗子震搖到地上，友人傳來墜落滿地的棗子影片，看了讓人心生不忍，一年一季要收成的棗子就這樣泡湯了。

現今農業工人難覓，工資節節高漲，肥料也大漲，大家稍忍耐一下，現在產業結盟、網路直銷、宅配到府、賣場促銷、公開拍賣，農產品現在被操縱的空間已不大，價格只是反映市場供需，期待來日風調雨順，五穀豐收，大家歡喜。