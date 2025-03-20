追求IP要講願景 與民心合拍

地方政府近年喜邀國際知名IP辦活動，有批評說擠壓本地原生文化，也有反駁說不是沒推過本土IP，但觀眾反應大都是不認識，或覺無聊─並非作品本身醜，而是感覺上，這就是政府要強推那一些東西來做業績而已。同樣要消化預算，找熱門國外IP，還較能算有照顧到民眾的興趣。

真正的問題是，作品與整場活動攜帶的訊息，能否得到觀眾認可與共鳴。也有很多公共藝術，找得到專家教授寫作文捧場，但若找個路人問其觀感，很可能就是無感。路人未必不懂藝術，而是可能更在乎整件事情的性質上：除了小圈子高來高去，它與我生活何干？縱使作品描寫刻畫了百姓，辦活動者又有幾分真意可言呢？

在此等視野中，大陸央視每年除夕春晚，向來是公認的反面教材；不料，今年卻意外出現兩個爆款節目：機器人扭秧歌〈秧BOT〉和歌曲〈玉盤〉。前者因在詼諧中展現科技水準和軍事潛能；然而在文明建設的尺度上，更值得研究的是後者。

〈玉盤〉歌詞詠月，但詠的又不是月，而是遠古以來人對月的好奇、玄思，以及各種傳奇故事。如此上接《楚辭‧天問》的傳統，下半轉而引向現今的宇宙探索：「那孩子何時越過天上萬重山／漫漫／向星漢」，確定了前路：「那孩子已拂去風霜／為他攬星辰／帶他回故鄉」，「他」或指歌詞前文中取經的「大聖」，或者就是指向每個人所能從「今月曾經照古人」想起的，先人的夙願與遺恨。

〈玉盤〉採童聲合唱，編曲則取材巴蜀少數民族祭祀音樂，搭配強勁的鼓點，舞台上方又飄過充氣太空人，觸向背景屏幕中的星空；有論者便想到「國之大事，在祀與戎」，認定這是一首格局極大的「戰歌」，為人類文明提出了願景，超越了現正泥足深陷的歐美各國。

我的評價猶有過之：它標誌著，以無神論立國的中共，如今找回了「神道設教」的法門，在「春晚」這觸及率最高的親民廟會上，補充了其因獨尊唯物主義、破了「四舊」，而在當代中國信仰層面空出的白地。

搬演古禮、復原古樂並不難，難的是真以古人的虔信去參與、完成它。今人畢竟已受科學教育，官方也不可能帶頭復辟迷信，如之何？〈玉盤〉的答案：弱化鬼神的成分，而以對自然、宇宙的求索之心，重新引申人所深藏的巫性，是謂在「以美育代宗教」之上，更添一條「以科學領美育」！現實中的太空計畫，也確能給「向星漢」充分支撐，於是此曲瞬即封神。唯有一點瑕疵是表演者中有個男孩特別混，被網友查出是關係戶，而得以提醒大家，現實還沒那麼美好。但單看其做對的部分，已足給全球華人好好上個一課。

今之侈言IP運營者，有幾人真正在乎社會需要什麼、民眾嚮往什麼呢？大都無非是想要捧些能貼上「本土」標籤的東西出來讓我「與有榮焉」便了。若仍只抱著這樣的心態，大眾的觀感就永遠好不起來。反觀向來不脫官僚主義印象的中共，於今卻已偶能把握「祀」的真義，而與民心合拍。但願台灣人還能作出些什麼來相比！