核電延役與重啟 比SMR實際

經濟部兩周內要決定新電價，預估整體電價平均漲幅約百分之六，為因應千億元補貼虧損預算被立法院刪除。自蔡英文執政迄今，工業用電費漲了五次、民生用電費漲了四次，個人認為錯誤政策比貪汙嚴重，二○二五非核家園所產生的五處錯誤，確實讓國人看到比貪汙更嚴重的弊病。

第一，是讓原本財務健全的台電，累積虧損七千多億。除撥補三千億元，目前帳面仍有四千多億元虧損。虧損主因在大量停用便宜的核電，改採昂貴的天然氣發電及補貼購置上千億光電。

第二，是不顧台灣風電技術能力。堅持風電國產化，讓開發商堅持離岸風電躉購費率為五點八元，實際上目前國際風電競標價在二點二元到二點五元間。目前風電國產化弊端第一槍已開出，中鋼子公司興達海基慘虧六十四億元；未來若風電未能即時上線供電，弊端可能接二連三出現。

第三，是破壞農漁生產環境，未來可能會影響糧食供給安全。目前台灣已有上萬公頃農地被導入種電，在漁電共生前提下，政府也大力協助光電開發商用魚塭當光電場；但政策實施下來，魚塭無法養魚、光電場被撤照，引發漁民與承接電廠營運商之間衝突不斷。

第四，是破壞生態環境。舉凡台灣為黑面琵鷺、中華白海豚、石虎等保育類動物乃至藻礁的保護，許多都因非核、天然氣接收，或發展離岸風電場與光電場而拋棄。非核家園的政策錯誤使台灣的生態環境，比齊柏林先生拍攝「看見台灣」時的破碎情況更加嚴重。

第五，是讓人民罹患肺癌的風險大增。不用核電的電力缺口，在光電與風電無法補足的情況下，只有用火力發電來補充；火電不管燃油、燃煤、燃氣都會排放致癌物質。據衛福部國健署公布之最新癌症登記報告，國人罹癌人數增加，肺癌連續二年為首位。

這五個錯誤的有形重大財損，加上無形的糧食災害、生態災害、健康災害，都比貪汙嚴重許多。近期AIT處長谷立言直言美國可提供核能SMR技術，個人認為緩不濟急，不如延役核二、三與重啟核四來得實際。