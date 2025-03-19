聽新聞
0:00 / 0:00

忙罷免攻防 諸公莫忘進步立法

聯合報／ 羅德水／全國教師會文宣部主任（台北市）

立院新會期開議後，「大罷免」政治攻防迅速升溫。目前榜上有名的清一色是國民黨區域立委，即使國民黨補件成功，最終能通過第一階段門檻的綠委恐怕也是屈指可數。罷免攻防中，民進黨取得壓倒性優勢，國民黨則被自家人痛批「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。

罷免浪潮與結果牽動朝野國會版塊，為維護政黨利益，藍綠陣營勢必全力應戰。已占據絕對優勢的執政黨已下鄉宣講，未在罷免之列的民眾黨亦將於廿三日啟動宣講，唯獨立院席次最多的國民黨反倒進退維谷，一開始明顯輕忽大罷免效應的國民黨，此刻已毫無退路，但該以反廢死、反戒嚴公投反制，或直接發動倒閣，黨內依舊莫衷一是。

必須提醒的是，立法與監督始終是國會的核心任務。相較於精算政治得失的政黨，公民社會也憂心政治惡鬥是否排擠民生法案審議。理論上，罷免權雖明訂於憲法，但其存廢、門檻與適用對象迭有不同主張，觀諸歷次罷免行動，也難脫其政治性與報復性。可以確定的是，自二○一六年刪除原「雙二一」高門檻後，現制已然趨向直球對決，朝野更無迴避空間。面對罷免浪潮，身為立委仍須回到理性監督與問政，以實質政績爭取民意認同，方有機會終結台灣政治長期陷於仇恨動員的惡性循環。

依此，首當其衝的國民黨及其立委，要從被罷免的泥淖脫身，反應反守為攻，加速推動攸關國計民生之法案審查，在野黨積極推動進步立法，不僅實踐監督職責，更是深化社會連結的關鍵。建議各委員會召委優先排審勞動權益相關法案，諸如：解決勞工長期過勞、公私部門受雇者實質薪資倒退、確保各類年金永續、強化職場霸凌防治、改善血汗醫護等沉痾。此類議題超越藍綠對立，且為全民關切，正是展現問政高度與成績的最佳場域。

至於擁有行政資源的執政黨，也應履行黨綱與政見，只要願意積極作為，更不必擔心讓在野黨專美於前。以延宕多年的「全國統一勞動節」訴求為例，行政院前院長陳建仁去年卸任前的宣示言猶在耳，但迄今仍持續跳票，也才有眾多朝野委員直接提出國定假日法制化的修法，政院何不從善如流、徹底終結亂象？再以公教人員調薪機制為例，現行制度不但排除基層公教代表參與，調幅更連年低於通膨指數。若行政院能積極回應國定假日法制化訴求，或以身作則改善公教薪資審議機制，既能落實尊嚴勞動價值，更可為民間企業立下標竿。

誠然，在罷免浪潮下，政局難免一番角力，加上近日軍審議題方興未艾，朝野對峙更難化解，只能再次提醒立委肩負推動進步立法的職責，從勞權保障到薪資正義，台灣也仍有許多超越黨派利益的重要課題，亟需國會審議並加速完成法制化。罷免攻防與進步立法，如何拿捏取捨，考驗朝野黨團的智慧與格局，期待本會期能看見更多超越黨派私利、促進社會進步的法案成果，不負民意所託。

國民黨 罷免 薪資

延伸閱讀

批卓榮泰護航柯建銘歧視言論 國民黨：放棄性平價值？

新黨告發沈伯洋違反國安法 游智彬：謝長廷認證的「惡質立委」

徐巧芯危險了？國民黨公布民調 47.8%反對罷免

大罷免會成功？ 學者：國安、公投恐影響

相關新聞

科技．人文聯合講座／漸漸地 然後突然的毀滅

當大家高喊ＡＩ算力即是國力，漸漸習慣於花費鉅資，大量採購ＡＩ硬體設施時，Deepseek這類開源軟體突然崛起，不僅無需巨...

頂大缺額難解 繁星美意蒙塵

大學繁星推薦昨放榜，全國六十五所大專院校僅十七所招生額滿，缺額一千一百餘人，雖較去年大幅減少，但頂大缺七十七人，並無明顯...

被台獨滲透的中華民國

賴總統宣布「中國」已是「反滲透法」定義的「境外敵對勢力」，如去年他在紀念八二三炮戰時說「中國要拿下台灣」，都是違憲洗腦言...

忙罷免攻防 諸公莫忘進步立法

立院新會期開議後，「大罷免」政治攻防迅速升溫。目前榜上有名的清一色是國民黨區域立委，即使國民黨補件成功，最終能通過第一階...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

保障勞工權益與併購競爭審查：雙軌權責，一個共同目標

近期，Uber 併購 foodpanda 案成為台灣外送平台經濟監管的焦點，外送員勞動條件的保障議題與市場壟斷風險引發廣泛討論。立法院及外送員聯盟紛紛對此案提出批評，認為相關主管機關應介入處理。勞動部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。