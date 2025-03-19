忙罷免攻防 諸公莫忘進步立法

立院新會期開議後，「大罷免」政治攻防迅速升溫。目前榜上有名的清一色是國民黨區域立委，即使國民黨補件成功，最終能通過第一階段門檻的綠委恐怕也是屈指可數。罷免攻防中，民進黨取得壓倒性優勢，國民黨則被自家人痛批「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。

罷免浪潮與結果牽動朝野國會版塊，為維護政黨利益，藍綠陣營勢必全力應戰。已占據絕對優勢的執政黨已下鄉宣講，未在罷免之列的民眾黨亦將於廿三日啟動宣講，唯獨立院席次最多的國民黨反倒進退維谷，一開始明顯輕忽大罷免效應的國民黨，此刻已毫無退路，但該以反廢死、反戒嚴公投反制，或直接發動倒閣，黨內依舊莫衷一是。

必須提醒的是，立法與監督始終是國會的核心任務。相較於精算政治得失的政黨，公民社會也憂心政治惡鬥是否排擠民生法案審議。理論上，罷免權雖明訂於憲法，但其存廢、門檻與適用對象迭有不同主張，觀諸歷次罷免行動，也難脫其政治性與報復性。可以確定的是，自二○一六年刪除原「雙二一」高門檻後，現制已然趨向直球對決，朝野更無迴避空間。面對罷免浪潮，身為立委仍須回到理性監督與問政，以實質政績爭取民意認同，方有機會終結台灣政治長期陷於仇恨動員的惡性循環。

依此，首當其衝的國民黨及其立委，要從被罷免的泥淖脫身，反應反守為攻，加速推動攸關國計民生之法案審查，在野黨積極推動進步立法，不僅實踐監督職責，更是深化社會連結的關鍵。建議各委員會召委優先排審勞動權益相關法案，諸如：解決勞工長期過勞、公私部門受雇者實質薪資倒退、確保各類年金永續、強化職場霸凌防治、改善血汗醫護等沉痾。此類議題超越藍綠對立，且為全民關切，正是展現問政高度與成績的最佳場域。

至於擁有行政資源的執政黨，也應履行黨綱與政見，只要願意積極作為，更不必擔心讓在野黨專美於前。以延宕多年的「全國統一勞動節」訴求為例，行政院前院長陳建仁去年卸任前的宣示言猶在耳，但迄今仍持續跳票，也才有眾多朝野委員直接提出國定假日法制化的修法，政院何不從善如流、徹底終結亂象？再以公教人員調薪機制為例，現行制度不但排除基層公教代表參與，調幅更連年低於通膨指數。若行政院能積極回應國定假日法制化訴求，或以身作則改善公教薪資審議機制，既能落實尊嚴勞動價值，更可為民間企業立下標竿。

誠然，在罷免浪潮下，政局難免一番角力，加上近日軍審議題方興未艾，朝野對峙更難化解，只能再次提醒立委肩負推動進步立法的職責，從勞權保障到薪資正義，台灣也仍有許多超越黨派利益的重要課題，亟需國會審議並加速完成法制化。罷免攻防與進步立法，如何拿捏取捨，考驗朝野黨團的智慧與格局，期待本會期能看見更多超越黨派私利、促進社會進步的法案成果，不負民意所託。