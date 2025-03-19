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大阪世博沒台灣館 台日友好呢

聯合報／ 黃惟冰／公共服務業（新北市）

日本共同社報導，日本外務省已向台灣提出要求，以更明確的方式呈現今年大阪世博會的台灣館，是由民間企業代表參展，而非台灣官方。

早在二○二二年十一月，就有國民黨立委示警，經濟部預計投入大量預算規畫參展的大阪世博會，台灣只能以公司名義參加，不僅無法秀出Taiwan，連Formosa都不行。如今，經過兩年多的爭取與協調，結果還是一樣。

台灣應反思的是，所謂「台日友好」，真的沒有天花板嗎？自三一一強震後台灣大量捐款日本以來，台日社會往來確實有所加溫，包括台灣水果輸日，以及疫後大量台灣遊客湧向日本消費等。但，這些畢竟停留在民間層次，官方交往只能說是平盤整理。上次有日本高階官員來訪，也已是八年前的事，由時任總務省副大臣以官方身分來台。

如果連在大阪舉辦的世博會，日本都如此謹慎，擦邊球都不敢打，那麼「台灣有事，就是日本有事」的說法，在緊急時刻能言出必行嗎？特別是有此主張的日本前首相安倍晉三已過世，其派閥也因群龍無首與選舉更替而凝聚力大不如前。

總結而言，外交上口惠而實不至的案例比比皆是，與其聽其言，不如觀其行。日本官方對於台灣力挺的程度到底有多少，大阪世博會台灣館的定位與包裝，是最新的指標。

世博 大阪 日本

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