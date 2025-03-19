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被台獨滲透的中華民國

聯合報／ 桂宏誠／世新大學行政系兼任副教授、民主文教基金會董事長（台北市）

賴總統宣布「中國」已是「反滲透法」定義的「境外敵對勢力」，如去年他在紀念八二三炮戰時說「中國要拿下台灣」，都是違憲洗腦言論。中華民國在八二三炮戰時是聯合國中的「中國」，儘管一九七一年聯合國決議被中華人民和國所「繼承」，但憲法至今仍主張是世上唯一的中國。因此，中華民國現在的真相是已全面被務實台獨「滲透」。

民進黨推動制定「反滲透法」就是針對中國大陸，該法第二條第一項所定義的「境外敵對勢力」，除了「國家」之外，還容有可認定為與我國交戰或武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權之「政治實體」或「團體」。然而，賴清德宣告「中國」是境外敵對勢力的意義，除重申兩國互不隸屬外，更明示「中國」是「中華民國」的「敵國」。

賴清德主要以國軍遭滲透與間諜活動威脅為證，宣告我們有了敵國，並要恢復民進黨原主張「戰時」才適用的軍事審判制度。但「反滲透法」的滲透行為係指「受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動」，以及因而觸犯「刑法」之妨害秩序罪及「選罷法」之妨害選舉罷免罪時加重刑責。然而，現役軍人幾無違反「反滲透法」的機會。

現役軍人被收買而洩密，應是觸犯「刑法」和「國家安全法」。但「國家安全法」所定的防範對象中，並列了「大陸地區」和「境外敵對勢力」，此表示大陸地區不是境外敵對勢力。由此可知，賴清德為了把大陸地區強化洗腦成敵國，運用了偷換法律概念的認知作戰手法。

日前大陸外長王毅說「台灣是中國領土不可分割的一部分」及「台灣地區在聯合國唯一稱謂就是中國台灣省」，我外交部回應已破壞兩岸現狀，另有民進黨人高喊法辦附合此「統戰」言論者。事實上，大陸憲法序言第九段寫著「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，當過國台辦主任的王毅只講「中國」，是留給中華民國也是中國的空間。

大陸憲法序言一開頭說「中國是世界上歷史最悠久的國家之一」，這當然不是指「中華人民共和國」。序言接著概述中國從鴉片戰爭後成為半殖民地和半封建的國家後，第四段則說「一九一一年孫中山先生領導的辛亥革命，廢除了封建帝制，創立了中華民國」。亦即，由大清帝國代表具五千年歷史的「中國」，後被中華民國所繼承。

我國外交部存有「中日馬關條約」原件，內容第二款寫著「中國」把台灣割讓給日本，且台灣在割讓時和光復後都是「中國台灣省」。儘管中華民國現今不為絕大多數國家所承認，但憲法體制仍未放棄代表中國，且還明定應設省。賴清德在行政院長任內實質廢省，上任總統後又以兩國論推進台獨，都是違憲的作為。

事實上，中華民國和中華人民共和國都是中國的「朝代」政權。兩岸的政權原已建立了政治互信基礎，但此基礎如今已大遭摧毀。尤其，合憲的言行愈將被指控為呼應「統戰」，並受到以國安理由被法辦的威脅，這不僅是民選獨裁，還要加上「綠色恐怖統治」。

反滲透法 賴清德

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