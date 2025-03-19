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頂大缺額難解 繁星美意蒙塵

聯合報／ 溫順德／高中校長（台中市）

大學繁星推薦昨放榜，全國六十五所大專院校僅十七所招生額滿，缺額一千一百餘人，雖較去年大幅減少，但頂大缺七十七人，並無明顯下降跡象，相關單位須正視，研商解決問題方策。

近來ＡＩ發展，左右考生志願選填，資電科系持續走紅，台清交等校電機系，不僅校排衝上百分之一，學測成績也都提升；傳統高分如醫學系、牙醫系，前兩年雖稍有退燒，今年則又再度回溫；一類文法商的相關校系，受就業環境影響，不只錄取分數下降，缺額更逐步擴大，頂大光環也漸褪色。顯然科系未來出路已成考生首要考量，選系風氣漸成主流。

頂尖大學出現缺額，固與學生志願有關，但系組的檢定標準，並未周延合理訂定，更是產生缺額主因。今年台大八系未滿，除生工系無人錄取，植病系更連年掛蛋；政大八系招生不足，兩東南亞系組掛零，民族系也缺五人。檢視考科門檻設定，生工系為兩頂兩前，植病系則要求四科頂標，民族系原三科前標，今年調為一頂兩前，顯然標準可能過於嚴苛。高中報名各大學時，每類組最多僅兩名，考生學測成績愈好，可選擇系組愈多，前端志願如被錄取，後段系組乏人問津，分發自然出現缺額。因此，務實訂定檢定門檻，始能減少缺額產生。

繁星比序條件不同，系組學測採計科目，亦攸關分發結果。一○八新課綱上路後，數學分為ＡＢ兩卷，頂大商管相關科系，幾皆採計數Ａ，檢定都為頂或前標，然數Ａ級分較高者，多數選填理工醫學，商管學院部分系組，報名人數不如預期，一旦達標人數下降，分發自然出現缺額。以台大管理學院來說，六系組皆採計數Ａ，五系檢定都訂頂標，今年達標人數雖增，仍有一系出現缺額，三系二輪分發才滿，考科採計極為關鍵。如果堅持採計數Ａ，檢定又訂頂標門檻，缺額情況勢難避免。

一○八課綱的規畫，是從高二數學開始分流，學生可依自身能力並考量升學志向，決定選修數Ａ或Ｂ；而新型考招設計，校系可訂參採科目。然依現行考招制度，如加考任一科數學，可增加八百個志願，尤其頂大商管科系，幾乎都採計數學Ａ，致選考數Ａ的考生，逐年升為百分之七十五；報考六科考生人數，也增加至百分之四十二。一○八課綱的規畫，以適性學習為理念，鼓勵學生多元探索，然一一一考招上路，大學參採科目混亂，數學分流形同虛設，不僅不符課綱理念，更悖離適性原則。

繁星推薦制度之理念，是希望戮力高中均質，達成區域均衡目標，自二○一○年上路以來，為偏鄉及社區高中學生，提供絕佳升學管道，不僅拉近城鄉差距，更有助於就近入學。然而學測門檻過高，加以採計考科失當，導致頂大連年缺額，任令制度美意蒙塵，教育當局不容噤聲，各大學也不能默然。

學測 科系 門檻

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