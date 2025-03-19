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G7挺台是口惠 兩岸和諧才是關鍵

聯合報／ 徐勉生／退休大使（高雄市）

七大工業國集團（Ｇ７）本月十二至十四日召開外長會議，會後發布聯合聲明，首次沒有提及一中政策，但再度出現支持台灣的字句。我外交部立即表達高度歡迎與誠摯感謝。可是Ｇ７挺台的言論，對於兩岸現狀不會帶來任何實質改變。

Ｇ７在前述聯合聲明中，刻意省略一中政策，但強調維護台海和平穩定的重要性，反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，呼籲以和平方式解決兩岸問題，支持台灣有意義參與國際組織。表面看來，台灣似乎可以獲得安全保障，同時可以擴大國際參與；可是實際上，此項聲明只是老調重彈，並無新意雖然美歐等國挺台抗中的立場沒有改變，卻也從來沒有為台灣帶來任何實質利益。

二○○九至二○一六年間，因兩岸關係和諧，台灣連續八年獲邀參加ＷＨＡ。但自二○一六年後，兩岸關係丕變，使台灣自一七年至今一再被排除在ＷＨＡ之外；即使美歐等國年年公然支持台灣參與，卻沒有使台灣重返世衛大會，充分驗證台灣國際參與的關鍵在於兩岸關係是否和諧，而不是美國以及西方國家的支持。

此次Ｇ７聯合聲明並未參照往例提及一中政策，令人誤以為美國將率先揚棄一中政策。美歐等先進國家一向以「一中政策」取代中共主張的「一中原則」。但是在文字上玩遊戲，並不能使台灣獲得國際上的外交承認；Ｇ７國家即使不提一中政策，也不可能與台灣建立外交關係，台灣也依舊無法成為聯合國會員國。Ｇ７此次聲明沒有提及一中政策，不代表放棄一中政策；在目前以及可見的未來，世界主要國家不可能因為挺台而與中共斷交。

無可諱言，兩岸軍力極為懸殊，俄烏戰爭的例子也顯示依賴美軍並不可靠，台灣為求自保，必須妥善經營兩岸關係。然而賴清德總統日前提出賴十七條，公然將大陸定位為「境外敵對勢力」，使得兩岸敵意驟然急遽升高，輿論認為賴清德此舉是將台灣帶入準戰爭狀態。如果賴不能懸崖勒馬，台灣不僅無法擴大國際參與，連自身的安危也令人擔憂。

一中政策 俄烏戰爭 關係

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