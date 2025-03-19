美中俄新局 台怎自保？

第八屆「玉山論壇」以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，期待展現台灣在新國際局勢下的全新定位與願景。開幕式上，丹麥前總理拉斯穆森發表演說，指出在川普執政期間，我們已無法再單純依賴白宮的承諾。拉斯穆森強調川普關注的三大權力中心是華盛頓、北京與莫斯科，並提問：「台灣該如何看待這件事？」詢問包括賴清德總統與美國在台協會處長谷立言在內的現場聽眾。

由於美中俄關係的變動將影響台灣安全、經濟發展與國際地位。當美國對台政策可能隨著大國關係變化而調整時，台灣須審慎評估自身的戰略選擇，並尋求更穩固的國際支持。

美中關係發展也深刻影響印太地區的安全格局，而台灣可能是受影響最深國家。長期以來，台灣視美國為最關鍵安全保障，一直希望甚至預期如果中國對台動武，美國會採取軍事行動介入。然而，隨著川普政府可能與北京改善關係，台灣不得不重新評估這一假設的可靠性。拜登時期，華府曾多次表示美國將協助台灣防禦；但川普就任後，多次強調他與習近平私人關係非常好，同時採取戰略模糊態度，不願對是否協防台灣表態，以建立談判空間與籌碼，但此舉反讓台灣更為擔心。

美俄關係的變化同樣值得關注。假設美俄在烏克蘭問題達成妥協，使莫斯科能夠保留部分占領區域，那麼這將向全球傳遞一個訊號，即美國可能在戰略利益計算下，對某些地區的安全承諾有所調整。對台灣而言，將加劇對美國對台承諾疑慮，並可能促使中國更加大膽地施壓或採取行動；畢竟，若美國願意接受俄羅斯占領部分烏國領土，面對台灣議題也可能採取某種程度讓步。

谷立言稍後強調，美國反對任何透過武力或脅迫單方面改變現狀的行為，並將持續支持台灣的自我防禦能力和社會韌性。特別是在中國持續對台灣施加軍事、經濟與外交壓力的情況下，華府表態支持台灣提升防衛能力；例如增加軍事預算、打擊中國間諜活動，及加快從中國轉移產業鏈。然而，這些官方說法的政策延續性，仍取決於美中關係發展；如果川普認為改善與中國關係能帶來更多戰略利益，則對台軍售與軍事合作力度可能減弱。

由於川普的外交政策更具交易性，意味美台關係將取決於華府的利益考量，而非單純的價值聯盟。台灣需要密切關注川普的決策風格，例如他在「真實社群」平台的發言，研判美國政策的可能變化。美中俄三邊關係若發生重大變化，台灣需強化自身的國際網絡，不能僅依賴美國單一夥伴，而應透過多邊合作機制強化與其他民主國家連結，以確保國際社會對台灣的支持。尤其是日、韓、澳洲與歐盟。

最後，台灣應加速發展不對稱戰力、強化國防韌性，並深化科技創新，讓台灣在全球產業鏈扮演關鍵角色。無論美中俄關係如何變動，台灣的生存關鍵仍在於提升自身實力，而非靠外部支援。台灣應以「務實應對、不抱幻想、積極布局」策略，面對美中俄三國關係變局；透過強化國防、深化國際合作、提升科技與經濟競爭力，確保自身安全與國際影響力，在大國角力下不被邊緣化。