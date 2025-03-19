科技．人文聯合講座／漸漸地 然後突然的毀滅

當大家高喊ＡＩ算力即是國力，漸漸習慣於花費鉅資，大量採購ＡＩ硬體設施時，Deepseek這類開源軟體突然崛起，不僅無需巨大算力，還讓OpenAI這類閉源軟體措手不及，甚至讓輝達股價在一天內暴跌一成七。這正是溫水煮青蛙的典型案例：當OpenAI這隻青蛙沉浸於龐大閉源模型的無可匹敵，開源軟體卻在暗中積累優勢，逐步升溫，最終讓毫無警覺的青蛙遭到重創。

這種「溫水煮青蛙」的現象，也同樣出現在更廣泛的政治與經濟領域。近來，台灣政壇亂象頻發，民眾似乎已習以為常，彷彿將台灣視為「不沉的航空母艦」，認為它能承受政客的恣意踐踏。然而，台灣這隻青蛙真的能在政客的操弄下全身而退嗎？

這讓我想起海明威（Ernest Hemingway）的「太陽依舊升起」（The Sun Also Rises）。書中，戈頓（Bill Gorton）問情緒化的酒鬼坎貝爾（Mike Campbell）如何破產，坎貝爾答道：「漸漸地，然後突然地。」（Gradually, then suddenly）這句話恰如其分地描述了我們當下的處境。

當變化緩慢發生時，人們往往感到舒適，甚至忽視潛伏的危機，這正是當前社會普遍存在的心態。雖然許多人意識到變化正朝負面發展，卻選擇視而不見，對問題習以為常。台灣民眾對政治亂象見怪不怪，這種態度無疑是逐步滑向危機的起點。

韓國的案例或許值得借鑑。一兩年前，韓國仍自信滿滿，甚至看輕台灣，認為自身有能力超越日本；然而，現實的反轉卻令人措手不及：經濟驟然衰退，三星的競爭力遠不如台積電，韓國總統因施政爭議陷入罷免風波，整個政局宛如一場超現實的政治劇。這些劇變不正是「漸漸地，然後突然地」的真實寫照嗎？台灣若不警惕，難保不會步上相同的命運。

科技的進步確實改善了物質生活，卻未能真正帶來人類行為的提升。即便已進入ＡＩ時代，我們仍受困於烏俄戰爭、以哈衝突等暴力屠殺及大國之間的權力角力。「聖經」中，但以理先知曾在異象中見到四個大獸從海中升起，象徵巴比倫、瑪代、希臘、羅馬四大帝國的興衰；在他眼中，列國如猛獸，肆虐不息。而今日世界，似乎離下一場浩劫僅一步之遙。

歷史是一位嚴厲的老師，唯有明智的領導者才能從歷史與前人的智慧中汲取教訓，預見「忽視」所帶來的後果。二戰後的世界雖經歷了相對和平，但這和平並非自然而然，而是美國扮演「相對仁慈」的世界警察角色所致；租借法案在戰後擴大，為全球帶來援助，台灣亦從中受益。

然而，過去近八十年的世界秩序，在川普的關稅政策與美國內政動盪下，如今已逐漸崩解。英國脫歐導致經濟與政治危機加劇，匈牙利、波蘭、義大利的右翼勢力崛起，甚至向極端化發展；美國則向歐洲施壓，要求增加軍費開支，而歷史證明，這往往不會帶來好的結果。德國右翼政黨「德國另類選擇」已成為該國第二大政黨，全球正逐步走向保守與排外的趨勢，令人憂心。

「美國優先」的口號對許多美國人而言充滿吸引力，畢竟美國的國際參與曾帶來龐大的內部負擔。然而，當「世界警察」不再，世界可能回歸弱肉強食的叢林法則。台灣無法承受內部動盪，若不懂得團結、繼續忽視警訊，將一步步走向危機，最終迎來突如其來的毀滅。（作者為前科技部代理部長）