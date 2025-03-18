與陸務實合作 解台灣能源困境

賴總統曾提出「第二次能源轉型」、「減碳新目標」及「淨零五大策略」，但今天台灣實際面對的，卻是台電深陷虧損四千多億，同時被工商業界和美國官方認定缺電的急迫困境。

因此賴政府的緊急能源目標，應不再是那些天邊雲彩，而是同時堵住台灣缺電大坑，拉拔深陷財務泥淖的台電。川普執政，給了台灣大好機會，就看賴政府要不要把握。川普上台，出招千變萬化，不變的是「讓美國再次偉大」宗旨。各種招式當中，最值得台灣注意的，是川普終究是務實主義者。川規賴隨，首先可做的便是對台灣前途具決定性影響的能源合作。

過去三十幾年來，世界最大能源生產者兼消費者、具同樣挑戰與利益的中國大陸和美國，便享受過各項合作結果。尤其是美國，更因為這些合作創造了國內就業機會，同時確保其在技術創新上的領先地位。翻開中美合作史，其於一九七九年簽署「科技合作協定」之後，即展開各領域一系列合作，包括物理化學基礎研究、地球與大氣科學、能源相關領域、環境管理、農漁業，乃至天然災害規畫。

二○○八年的中美「十年能源與環境合作架構」，更進一步推展針對包括能源效率、電力、運輸、空氣水濕地自然保育地等行動合作。二○○九年十一月，歐巴馬總統和胡錦濤主席，在北京高峰會上的七項「中美潔淨能源倡議」，宣示轉向潔淨低碳經濟，讓全民享有龐大轉型紅利良機。

繼此倡議，雙方接著共同贊助「潔淨能源研究中心」、藉「電動車倡議」共同開發充電與電池等裝置標準，透過「能源效率行動計畫」、建立「能源效率建築規範與規格系統」，建立「再生能源夥伴」以加速再生能源建置，共同開發碳捕集與儲存技術，以及透過「頁岩氣資源倡議」加速頁岩氣資源開發投資。

中美能源合作在二○一七年創歷史頂峰。最明顯實例是，原本一直是法國幫忙建立核電基礎，中方卻選擇了美國西屋的AP1000，做為其接下來幾十年發展的唯一反應器技術。在天然氣方面，川普二○一八年的北京之行，簽署了五項長期合作合約。

二○一八年中美貿易戰開打之後，仍靠著民間力量藕斷絲連。例如比爾蓋茲與中方聯手，研發以核廢料驅動行波反應器（ＴＷＲ）的小型模組化核能技術。此反應器不仰賴濃縮鈾，而使用核廢料貧化鈾運轉，甚至產生的核廢料也可回收利用。二○二四年底，中美發布「共同努力削減排放計畫」，包括削減源自運輸、能源與工業的甲烷排放。

中國大陸曾因大量排放與汙染為世人詬病，如今其減排與再生能源發展成效不僅嘉惠國內，且被公認對於全球對抗氣候變遷具重大貢獻。

以今天所看到的美國抗中態勢，恐怕很難想像仍可有如此密切的合作，且彼此都嘗過甜美果實。賴政府儘管傾向「敵對」，但無論基於深信美國或是自己的利害，又何妨學川普，為了自身偉大，跟對岸務實合作？