600萬人面臨孤獨死 執政黨知否

有一代大俠之稱的老牌藝人張振寰日前因住處傳出惡臭，才被鄰居發現陳屍家中且已死亡多日，令人唏噓。類似張振寰這樣「孤獨死」的狀況，過往被認為是像日本這樣的超高齡化社會才會發生，但隨著台灣社會結構的改變及人口老化加速，依據數年前內政部的統計資料，全台至少有六百萬人面臨了孤獨死的潛在風險。

這當中，除了風險最高的獨居長者及老老照護戶之外，也包括了單身個體戶、單親家庭及隔代教養家庭，涵蓋的範圍相當廣泛，應該採取的因應措施也各有不同，絕對不是政府冷冰冰的一句「建構社會安全網」就能解決。

偏偏目前的執政黨，心思根本也沒有用在這上頭，鎮日想的都是「大罷免」、「境外敵對勢力」、「恢復軍事審判」等這些偏離人民生活的議題，然而這些被執政黨掛在口中「人民是頭家」的議題，只會造成政黨對立與人民分化，對於改善台灣面臨的少子女化、人口老化、孤獨死等重大問題毫無幫助，執政黨卻完全閉口不談有何對策。

光是面臨孤獨死風險的六百萬人就不是個小數目，涵蓋了全台四分之一人口，而保護好每一個面臨風險的老百姓，避免孤獨死的社會悲歌一再發生，絕對是政府責無旁貸的責任；如果連張振寰這樣曾經具有高知名度的人士，生命都得以孤獨死的方式收場，我們真的還要隨著「大罷免」、「境外敵對勢力」、「恢復軍事審判」這些虛無飄渺的議題起舞嗎？