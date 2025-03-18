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社會「生不如死」 政府卻忙鬥爭

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）

內政部最新公布的「二○二五年戶口統計」，今年二月死亡人數二一八八八人，創下歷史新高。去年二月死亡人數一七四六二人，同期相比多了四千多人！為何往生者驟增？應該向社會交代，並提出因應之策。

媒體報導急診壅塞、醫療能量（護理師離職、急診醫師離職）問題，全民關注；執政者拿不出有效法子，卻忙著「大罷免」。

民進黨政府說「護理師平均月薪七萬元」，讓基層氣炸了！許多護理師貼出薪資單，四萬多或五萬多元，抱歉地表示「我把護理師平均月薪拉低了」。

之前砍公教退休金時，汙名化「月領七萬、周休七日」，引發勞工及其他民眾不滿，覺得「公教既得利益還不滿足」。如今公布「護理師平均月領七萬」，讓社會大眾覺得「護理師不該怨薪資低、不該離職」。散布不實訊息誤導社會觀感，只為掩飾施政無能。

賴清德總統下令黨公職全力投入「人民是頭家」宣講，閣揆卓榮泰帶隊先在台中市舉辦，現場設立攤位讓民眾連署罷免。

「大宣講」盛大登場，大罷免添柴加薪，行政院團隊很忙！接下來，閣揆帶隊宣講場次，包含桃園市、花蓮市、台北市、台南市、新竹市、高雄市，然台南和高雄都是綠委，沒有藍委可罷免。我認為，大罷免只是配套，二○二六和二○二八選舉才是主軸。

立委選舉結束後，綠營不甘國會朝小野大，早就著手罷免。「大罷免把韓國瑜院長拉下來」、「大罷免把黃國昌趕出國會」，不容在野黨席次多，更不想被民意監督。

說了老實話，「中國大陸發射飛彈，對黑熊學院有很大的幫助」；同樣的，讓兩岸敵意上升，對岸軍演、發射飛彈或其它動作，對二○二六、二○二八選舉也有很大幫助。賴清德總統要恢復軍法審判，立法院外交及國防委員會召委沈伯洋主張成立國安法庭，雙管齊下！軍民都在囊中，「準戒嚴」也就不遠了。

內政部公布人口統計，去年十二月新生兒約一點二萬人，全年出生數十三點四萬人，「龍年」也不管用，出生數比兔年（十三點五萬人）還低；「生不如死」持續，人口總數一年不如一年。但大宣講、大罷免、軍審復辟、國安法庭、賴十七條，政府很忙！

國安法 罷免 護理師

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