多死社會下的資源矛盾

二○一九年我國總人口步入二三六○萬人的人口高峰後，隨即進入「生不如死」的境地；亦即二○二○年以降，出生人數低於死亡人數的情形。不僅於此，自二○二二年起，已連續三年死亡人口超過廿萬人，而每年的新生兒出生人口更連續三年下探十三萬人之譜，兩者相減所形成的差距日益擴大，因而形成日前聯合報所載「多死社會」的情形。

多死社會之下，直接衝擊的是殯儀館、火葬場的服務數量，該等建設乃「鄰避型公共設施」，新設難如登天，難有供給數量成長的可能；相較「多生社會」結構下主要的公共設施如國民中小學，多的是空置的教室與校舍，甚至已有不少學校面臨廢校或併校命運，此乃各級政府不得不面對的矛盾。

再者，都市中心的舊城區，其人口已出現減少的情形，如台北市近年面臨二五○萬人保衛戰的問題難有解決的一日；且大台北盆地周邊地區的人口，諸如林口、三峽、淡水、新莊、汐止、龜山等地，人口成長快速，甚至必須興建學校、運動中心、公有停車場及市場，從而滿足日益成長的居民生活所需。這些都會蛋黃區與蛋白區的問題，兩者一來一往，增加的是政府的施政成本與人民交通往來的社會成本，這是第二個矛盾。

第三，台灣人口減少已超過五年，空屋量增加，但為何全台各地都還在搶建新樓？原來是舊宅太老，都更不易，現今還有多少人願意住在沒有電梯的四十年老公寓？會有多少新人首購去買屋齡四十年以上的房子？而握有老宅的年邁長者，多數不願在其生命尾聲階段，步入不知何時可入住的都更程序；此等新舊轉換、都心空洞化的問題，每遲一刻都讓問題更加嚴峻。

據日本人口學者河合雅司所著《未來年表》系列書籍，就各種服務設施所需的人口，評估各該設施存續的可能：郵局需要五百人、銀行六五○○人、葬儀社六五○○人、餐飲店六百人、診所一八○○人、醫院一七五○○人，達到此等服務消費人口，方有百分之五十的機會可以存續營業下去。如今，日本部分地區，已有偏鄉城鎮需要遠赴四十公里之外，才有加油站服務據點；這種前不著村、後不著店的情形只會日趨嚴重。此外，更有山間的界限集落鄉鎮，基層地方民代公職無人參選，嚴重衝擊基層地方自治體的運作。

因此，在我國「少子高齡化」且持續「多死社會」的人口結構下，公共建設的資源如何分配？偏鄉地方創生的選擇，是要遍地開花還是據點發展？針對服務設施難以為繼、服務不經濟的區域，如何導引鼓勵遷村？最後，如何讓都市中心的公共設施更具效能？都是多死社會不得不面對的課題。