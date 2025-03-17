賴十七條的正當與合法性

日前在一場大規模民間兵推中，曾就國家緊急狀態下，各部會權責及相互協調合作的法制基礎進行推演；沒想到一周後，總統在國安會議後發布的「十七項措施」竟就是以整備法制為起手式。民主社會因言論自由、資源分散的政經體制本質，要「平戰轉換」以達到「意志集中、力量集中」的要求，堅壁清野是關鍵；但集中和民主卻有深刻矛盾。

在緊急狀態下，和平非戰的言論必受壓制；行政權極大化，一般私部門、個人的社會或經濟活動普受限制，尤其涉外活動受到嚴密監控，皆有重大侵犯人權之虞。因此民主社會如要「平戰轉換」，憲政上無不設有實質和程序的高門檻，以確保正當性和合法性。民主社會絕不能接受「平時戰時不分，人權皆可犧牲」，那只有時刻如臨大敵的北韓。賴政府是否正向準戰爭方向邁進？

憲政上，固然許中華民國總統對國安威脅的認定具廣泛裁量，但南韓總統尹錫悅戒嚴六小時的鬧劇，其還因此被追訴，可見以國安之名行政爭者大有人在。南韓戒嚴前夕，無一南韓盟邦發出北韓異常、恐攻等訊息，南韓民眾亦未感到國家面臨立即危險；尹錫悅指控國會癱瘓政府、與北韓唱和危害國安，宣布戒嚴後第一時間調動軍方試圖封鎖國會，阻止其審查戒嚴合法性，皆令戒嚴的實質正當性及程序合法性普受質疑。

回到台灣，十三日舉行國安會議，會後推出的「賴十七條」最重要者，除將大陸政權定性為法律上的「境外敵對勢力」，根本性危及兩岸現存所有制度性連結，包括廿幾項兩岸協議及ＥＣＦＡ，其對策在於恢復軍事審判及全面收緊兩岸民間交流。明眼人一望即知，這些意在堅壁清野、分明敵我的措施，隨著我方發動、對方反制，兩岸緊張升高即可迅速為更嚴峻的下一步鋪路。

大家以為恢復軍事審判只為了涉及洩密的退、現役職業軍人嗎？只要後備動員，入營換上軍服起，老百姓秒變軍人，遑論傳說中的「高中生造冊列管」。民代、基層村里長、各宗教民間社團、陸配、在陸台商、台青的交流登記和列管，現在看似不痛不癢，只要時機一到，登記資料秒變「在地協力者名單」，陸配或不能返台或面臨集中管理，美國二戰及冷戰高峰時，如何對待日裔及科學家如奧本海默，就是例子。

賴十七條的正當性考驗也許來得比想像快，賴總統固然可以認知應升高敵我意識，但已傳出中美正在協商川習會，一旦川習達成交易，我國最重要盟邦及世界民主陣營或因現實所迫，競相與大陸交好，屆時我國將陷入國際無人支持之窘境。賴總統成為國際認證麻煩製造者事小，台灣因他一念陷入進退維谷則事大！賴十七條發表後友邦無正面回應可一葉知秋。

再者，賴十七條涉及諸多立法，係立院職權。我國憲政雖將提升國安措施的發動權交給總統和行政，但依比例原則，不過度侵犯人權、確保其合法性的把關，則是立院權限。因此將來立院嚴審政府提案，本為憲政規範之義，賴總統若將正常行使立法權上綱成國安威脅，目的是為大罷免添加柴火，尹錫悅的殷鑑難道很遠嗎？

最後要提醒：少數總統仍可讓多數人尊重，剛上任的阿扁曾做到過。關鍵在「天下至廣，非一人所能獨治」，盡在賴總統一念之間！