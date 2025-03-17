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念大學是為了什麼？
一名大學教授在逢甲大學開設通識課，上課僅四周就不再授課。老師謙稱「我實在沒有能力引發各位對這一門課的興趣，也沒有能力教導各位。」校方則解釋，部分學生上課聊天影響課堂秩序，且未完成指定讀物，未能展現應有的學習態度，老師基於對專業的堅持與教學品質的重視，決定停開該門 課程。
老師想把畢生研究教授給學生，奈何學生「不識貨」，不認真學習加上不尊重，只好「道不同不相為謀」。過去大學教授被認為是飽學之士，備受敬重，但在新世代眼裡「不過就是個老師」，對授課老師不尊重，對自身學習不在乎，態度上自然無所謂。
上課聊天是對老師不尊重，指定作業沒完成，是對自己不尊重。學生必須思考「念大學的目的是為什麼？」如果僅為混文憑，就太對不起父母和自己，如果嫌老師教不好，也只凸顯自己幼稚無知。有學習熱忱的學生都知道，課堂上授課的老師，都有相當豐富的學識，跟著認真學習，一定可以學到很多東西，自以為是、不屑老師的教導，實無異是「井底之蛙」。
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