從中美AI人才戰 看台灣高等教育

隨著人工智慧（ＡＩ）技術成為全球戰略發展的核心，中國與美國在科技領域的人才爭奪戰日益激烈，並開始對全球高教人才產生影響。中國近期推出了一系列強化ＡＩ領域人才培育與招攬的政策，從推動產學合作到積極延攬美國的頂尖研究人員，再到大學擴招策略性領域的學生，試圖掌握未來科技競賽的主導權。

中國教育部近期積極推動產學合作，強化ＡＩ相關領域的實務訓練與就業機會。透過大學與企業間的協作計畫，中國正快速建立起與產業需求緊密結合的人才培養模式。這不僅加速了人才的市場適應性，也使企業能直接從大學獲得實務導向的專業人才，從而提升國家整體的科技實力與國際競爭力。

中國也透過吸引在海外的頂尖華人學者返國，進一步加強了人才的回流效應。美國政府過去幾年針對中國籍學者的調查行動，雖然意在防範經濟間諜活動，卻也導致大量優秀人才流失。眾多原本在美國著名機構工作的華裔頂尖科學家，現已紛紛回到中國，為中國的科研發展注入新的活力。這種人才流動的轉向，不僅凸顯了美國政策的僵化與不足，也展現了中國在全球人才競爭上的策略靈活性與高效率。

美國在科技創新與人才培育方面出現了內在矛盾與挑戰，雖然美國擁有世界最具吸引力的就業市場與研究環境，但僵化的移民政策和科研經費的刪減，導致許多優秀人才流失，美國學術界也因此面臨嚴重的「人才荒」。美國政府若持續忽視對科研經費的投資，未來將難以在ＡＩ與其他尖端科技領域繼續保持全球領導地位。

台灣做為夾在中美科技競爭之間的重要角色，面對的挑戰格外複雜。當中國大力推動高教產業化、實務化的同時，台灣卻在政治因素影響下，逐漸陷入教育政策的內耗與僵化。近期政府針對校園所謂的「轉型正義」推動政策，不斷干涉學術自治，引發了不少爭議與反彈。

例如教育部近來以轉型正義之名，要求校園清除「威權象徵」，甚至直接介入校內大樓的改名，引發外界質疑這是在消耗內部資源和注意力，忽視了真正重要的高教發展需求。此外教育部對於兩岸交流的嚴格限制，特別是拒絕承認許多中國大學的學歷，也造成了人才流失與封閉的學術環境。

當中國與美國正積極透過更有效率、更市場化、更有彈性的教育政策搶奪國際人才時，台灣卻陷入政治議題與資源分散的困境，無法專注於提升科研實力與國際競爭力。政府的不當介入，不僅無法提升學術水準，更可能導致人才外流與學術孤立，使台灣在全球ＡＩ人才競爭中更加邊緣化。

政府必須嚴肅面對當前的挑戰，從政策上做出根本性調整。應該停止以政治意識形態干預學術自治，恢復大學的自主性，讓大學能根據自身專業需求與市場趨勢，靈活調整學科規畫與國際合作策略。其次，政府應積極提供資源，推動產學研合作，培育出符合市場需求的高素質人才，並提供更多國際化與跨領域合作的機會。

ＡＩ的人才爭奪戰，凸顯了科技發展與教育政策的高度連動性，台灣若持續受限於內部的政治紛爭與資源耗損，未來將難以維持現有的競爭優勢。唯有重新聚焦於教育品質與國際化合作，摒除政治干擾，台灣才有可能在全球科技人才競爭中找到位置。