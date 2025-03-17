科技．人文聯合講座／社交平台詐騙 平台不容迴避

最近在朋友提醒下，我驚覺Ｍｅｔａ臉書上出現了一個冒名帳號，自稱「黃○傑」，盜用我的個人照片做為大頭照，甚至複製我過去的貼文與照片，如同我另開的帳號一般。更嚴重的是，該帳號開始發布虛擬貨幣投資新聞，疑似從事詐騙行為。

意識到這可能是常見的冒名詐騙，我立即向Ｍｅｔａ檢舉，要求移除。然而，不論是我或朋友的檢舉，都未獲得Ｍｅｔａ回應或處理，只能提醒周遭朋友留意，確認只有我的藍勾勾帳號才是真實的我。這讓我深刻體會，社交平台在處理冒名濫用與詐騙防制上的效率，遠遠追不上詐騙集團日新月異的手法，導致使用者暴露在高風險中。

近年來全球詐騙猖獗，社交平台已成為詐騙犯罪的溫床。根據全球反詐騙聯盟（ＧＡＳＡ）與ScamAdviser二○二三年的報告，全球詐騙案件總損失高達一點○二萬億美元，相當於全球ＧＤＰ的百分之一點○五，其中超過一半涉及網路，而社交平台更是主要發生地之一。因此要求社交平台負起防詐責任已成國際趨勢。

以美國為例，美國聯邦貿易委員會報告指出，二○二一年一月至二○二三年六月，美國消費者因社交平台詐騙損失達廿七億美元。更值得關注的是，詐騙者可利用社交平台的廣告工具，針對特定族群投放詐騙廣告。去年美國全國總檢察長協會，要求Ｍｅｔａ調查其平台上氾濫的冒名詐欺問題。此外，美國聯邦第九巡迴上訴法院在Calise v. Meta Platforms, Inc.案件中判決，數位媒體平台不得再以《通訊規範法》規避責任。法院認為，Ｍｅｔａ未能履行其服務條款中對防詐的承諾，因此須為其違約行為負責，而不能僅以「平台不負內容審查責任」作為免責理由。

在歐盟，去年生效的《數位服務法案》（ＤＳＡ）也針對社交平台詐騙制定多項規範，以確保平台履行責任並加強使用者保護。例如，平台須快速移除違法內容，包括假冒身分的詐騙資訊；社交平台須驗證第三方商家身分，避免詐騙者假冒企業詐騙用戶；禁止濫用個人化推薦及廣告。此外，ＤＳＡ還要求大型平台每年進行風險評估，確保系統不被詐騙者濫用，並向歐盟數位監管機構提交報告。對於未能有效防堵冒名詐騙的業者，最高可處以全球營業額百分之六的罰款。

在台灣，社交平台冒名詐騙問題亦日益嚴重。據ＧＡＳＡ去年發布的《亞洲詐騙調查報告》，Ｍｅｔａ已連續兩年成為詐騙接觸率最高的社群媒體，超過六成受訪者曾在該平台遇過詐騙。我國去年通過《詐欺犯罪危害防制條例》，其中包含數位經濟防詐措施，要求具一定規模的網路廣告平台業者配合防詐，禁止其刊登或推播涉及詐欺的內容，違規者可能面臨流量限制甚至封網處分。數位部近期也已邀請Ｍｅｔａ等平台商研議防詐措施。然而，目前我國仍主要仰賴主管機關監管，尚未如歐美要求平台業者承擔連帶責任，導致平台在防詐的主動性與積極度不足。

面對層出不窮的社交平台詐騙，社交平台業者須投入更多資源，主動加強防詐機制，而非被動等待監管機關施壓。詐騙手法不斷翻新，防制措施若仍停留在過去，將難以保護使用者安全。只有當社交平台真正承擔起防詐責任，強化技術與審查機制，才能讓社群媒體擺脫「詐騙溫床」汙名，成為安全可信的數位交流空間。（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）