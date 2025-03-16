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星期透視／川澤外交災難 烏克蘭人民的大不幸

聯合報／ 周陽山

二月底，美國總統川普及其副手范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在華府會晤，商議俄烏戰爭結束問題，結果竟公開吵架當場鬧翻，原來安排的礦業協定簽約儀式取消，川普進一步下逐客令，澤倫斯基被趕出白宮！

這場外交攤牌的聚會絕非待客之道，經由現場轉播震驚了國際社會。川普的霸權作風讓人印象深刻，事後澤倫斯基深表遺憾，甚至被迫道歉。對於美方的強力施壓、頤指氣使，不少人對烏方表達了高度的同情，而澤倫斯基在國內的民意支持度還提升了一成以上。英國首相施凱爾率先表態支持，聲稱他要領導歐洲各國繼續援烏以挽回戰場的頹勢。至於法國總統馬克宏則邀請歐洲各國領導人，盤整自身的國防軍力和財政實力，支持烏克蘭繼續戰鬥下去。

可是這一切聲勢壯大的努力，終究無法繞過美方承擔著北約三分之二支出，以及歐洲軍火有三分之二來自美國的事實。因之，川普的強硬立場絲毫未變，他不但要求停火三十天並展開和談，而且還要烏方接受領土已被俄羅斯侵佔的現實，以及澤倫斯基應去職以換取俄方讓步。至於烏克蘭尋求加入北約的安全保證，美方不予考慮。

為什麼川普這麼討厭澤倫斯基，而且不假辭色，迫其下台？其來有自。二○一九年七月廿五日，在川普擔任第一任總統時要求澤倫斯基必須對他的政敵拜登啟動調查，並公布拜登之子杭特．拜登涉及烏國石油公司巴厘斯瑪貪凟弊案的相關細節，供其利用。若不從，美方將凍結對烏國的軍事援助，約值四億美元。

當時俄烏戰爭尚未開打，但雙方關係十分緊張，而烏東地區已成為戰場；被烏克蘭政府打壓的烏東俄裔民兵正與政府軍作殊死戰，死傷慘烈！烏方期待美方的支援，這是川普利用軍援以「出口轉內銷」打擊政敵的外交權謀。由於當時美國民主黨在國會占據優勢，乃發動對川普的彈劾。很顯然，川普個人對澤倫斯基不會留有好印象。

後來川普在連任的選戰中敗給拜登。而在拜登任內又進一步拱火導致俄烏戰爭爆發，美方投入大量資源支持烏克蘭，澤倫斯基每一次要求增援拜登都慷慨以對，甚至到了有求必應的程度。

但澤倫斯基深知川普對他十分不滿，而川普宣稱「一旦回任總統將在一日內結束俄烏戰爭」。其結果是，澤倫斯基公然涉入美國內政並表態支持拜登。這一連串的行動當然會激怒川普，在怨氣不斷積累的情況下，終於造成二二八那天出現的外交災難。

這不但是烏克蘭人民的大不幸，也將帶來澤倫斯基個人滅頂之災。除非歐盟與英國真正願意接續美方防衛任務，並負擔北約巨額支出，否則未來幾年在川普任上，烏克蘭終將淪為大國博弈中可憐又可悲的棋子。

（作者為政治學者、中流基金會董事長）

俄烏戰爭 川普 澤倫斯基

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